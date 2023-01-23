23 января 2023
22 января 2023

Тюменские депутаты поддержали новую льготу для мобилизованных и их семей

Тюменские мобилизованные и их семьи получат бесплатную юридическую помощь
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменским мобилизованным дадут право на бесплатную юридическую помощь Фото:
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Депутаты Тюменской областной думы поддержали в первом чтении законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи для мобилизованных земляков. Решение было принято 24 января на заседании комитета регионального парламента по госстроительству и местному самоуправлению.

«Право на получение юридической помощи бесплатно имеют граждане, призванные на военную службу по мобилизации, проживающие в Тюменской области», — говорится в документе. Льгота также распространяется на супругов, детей и родителей мобилизованных. Инициатива был поддержана членами комитета единогласно.

Авторами законопроекта выступили депутаты Владимир Сысоев, Иван Вершинин и Глеб Трубин. Ожидается, что в первом чтении документ будет принят на общем заседании облдумы 2 февраля.

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Депутаты Тюменской областной думы поддержали в первом чтении законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи для мобилизованных земляков. Решение было принято 24 января на заседании комитета регионального парламента по госстроительству и местному самоуправлению. «Право на получение юридической помощи бесплатно имеют граждане, призванные на военную службу по мобилизации, проживающие в Тюменской области», — говорится в документе. Льгота также распространяется на супругов, детей и родителей мобилизованных. Инициатива был поддержана членами комитета единогласно. Авторами законопроекта выступили депутаты Владимир Сысоев, Иван Вершинин и Глеб Трубин. Ожидается, что в первом чтении документ будет принят на общем заседании облдумы 2 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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