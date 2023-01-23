Тюменские депутаты поддержали новую льготу для мобилизованных и их семей

Тюменские мобилизованные и их семьи получат бесплатную юридическую помощь

24 января 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

Тюменским мобилизованным дадут право на бесплатную юридическую помощь Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Депутаты Тюменской областной думы поддержали в первом чтении законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи для мобилизованных земляков. Решение было принято 24 января на заседании комитета регионального парламента по госстроительству и местному самоуправлению. «Право на получение юридической помощи бесплатно имеют граждане, призванные на военную службу по мобилизации, проживающие в Тюменской области», — говорится в документе. Льгота также распространяется на супругов, детей и родителей мобилизованных. Инициатива был поддержана членами комитета единогласно. Авторами законопроекта выступили депутаты Владимир Сысоев, Иван Вершинин и Глеб Трубин. Ожидается, что в первом чтении документ будет принят на общем заседании облдумы 2 февраля.

Депутаты Тюменской областной думы поддержали в первом чтении законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи для мобилизованных земляков. Решение было принято 24 января на заседании комитета регионального парламента по госстроительству и местному самоуправлению. «Право на получение юридической помощи бесплатно имеют граждане, призванные на военную службу по мобилизации, проживающие в Тюменской области», — говорится в документе. Льгота также распространяется на супругов, детей и родителей мобилизованных. Инициатива был поддержана членами комитета единогласно. Авторами законопроекта выступили депутаты Владимир Сысоев, Иван Вершинин и Глеб Трубин. Ожидается, что в первом чтении документ будет принят на общем заседании облдумы 2 февраля.