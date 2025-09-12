В Пермском крае завершился первый день голосования на выборах губернатора. Участки работали с 8 часов утра до 20 часов вечера. 13 и 14 сентября голосование продолжится.
«В 20:00 мы закрыли участок. Опечатали стационарные ящики для голосования, далее перешли к переносной урне, которая была использована для голосования маломобильных граждан. После чего переложили бюллетени в сейф-пакет, опечатали его, и убрали его в сейф. На протяжении всех процедур на участке присутствовали наблюдатели, которые контролировали весь процесс», — рассказала секретарь участковой избирательной комиссии №3424 Анастасия Солнцева.
Завтра, 13 сентября, в 8:00 избирательные участки снова откроются. В списки избирателей в Прикамье включены 1 969 013 человек. В течение трех дней жители региона смогут отдать свой голос за одного из кандидатов: Ксению Айтакову (КПРФ), Людмилу Караваеву (Партия пенсионеров), Дмитрия Махонина (Единая Россия), Олега Постникова (ЛДПР), Дениса Шитова (Новые люди).
