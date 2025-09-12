В Пермском крае завершился первый день голосования на выборах губернатора

В Прикамье в 20:00 закрылись 1743 избирательных участка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бюллетени до подсчета голосов хранятся в сейф-пакетах
Бюллетени до подсчета голосов хранятся в сейф-пакетах Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Пермского края — 2025

В Пермском крае завершился первый день голосования на выборах губернатора. Участки работали с 8 часов утра до 20 часов вечера. 13 и 14 сентября голосование продолжится.

«В 20:00 мы закрыли участок. Опечатали стационарные ящики для голосования, далее перешли к переносной урне, которая была использована для голосования маломобильных граждан. После чего переложили бюллетени в сейф-пакет, опечатали его, и убрали его в сейф. На протяжении всех процедур на участке присутствовали наблюдатели, которые контролировали весь процесс», — рассказала секретарь участковой избирательной комиссии №3424 Анастасия Солнцева.

Завтра, 13 сентября, в 8:00 избирательные участки снова откроются. В списки избирателей в Прикамье включены 1 969 013 человек. В течение трех дней жители региона смогут отдать свой голос за одного из кандидатов: Ксению Айтакову (КПРФ), Людмилу Караваеву (Партия пенсионеров), Дмитрия Махонина (Единая Россия), Олега Постникова (ЛДПР), Дениса Шитова (Новые люди).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае завершился первый день голосования на выборах губернатора. Участки работали с 8 часов утра до 20 часов вечера. 13 и 14 сентября голосование продолжится. «В 20:00 мы закрыли участок. Опечатали стационарные ящики для голосования, далее перешли к переносной урне, которая была использована для голосования маломобильных граждан. После чего переложили бюллетени в сейф-пакет, опечатали его, и убрали его в сейф. На протяжении всех процедур на участке присутствовали наблюдатели, которые контролировали весь процесс», — рассказала секретарь участковой избирательной комиссии №3424 Анастасия Солнцева. Завтра, 13 сентября, в 8:00 избирательные участки снова откроются. В списки избирателей в Прикамье включены 1 969 013 человек. В течение трех дней жители региона смогут отдать свой голос за одного из кандидатов: Ксению Айтакову (КПРФ), Людмилу Караваеву (Партия пенсионеров), Дмитрия Махонина (Единая Россия), Олега Постникова (ЛДПР), Дениса Шитова (Новые люди).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...