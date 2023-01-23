В Златоусте Челябинской области удалось локализовать и потушить пожар, который начался в бане и перекинулся на кровлю частного дома. Общая площадь возгорания достигла 150 квадратных метров, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
«Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в частном жилом доме на улице Первая Гурьевская: горела баня, вплотную пристроенная к жилом дому. Из-за конструктивных особенностей постройки огонь распространился на кровлю и второй этаж жилого дома. Площадь пожара составила 150 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве добавили, что для спасения дома было организовано несколько участков тушения. Причину возгорания установят специалисты отдела дознания.
Ранее стало известно, что в селе Сугояк при пожаре в частном доме по улице Советской погиб пенсионер. Его тело нашли огнеборцы.
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