23 января 2023

В Златоусте пожар уничтожил двухэтажный дом с баней. Видео

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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Возгорание началось с бани и перекинулось на кровлю Фото:

В Златоусте Челябинской области удалось локализовать и потушить пожар, который начался в бане и перекинулся на кровлю частного дома. Общая площадь возгорания достигла 150 квадратных метров, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в частном жилом доме на улице Первая Гурьевская: горела баня, вплотную пристроенная к жилом дому. Из-за конструктивных особенностей постройки огонь распространился на кровлю и второй этаж жилого дома. Площадь пожара составила 150 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что для спасения дома было организовано несколько участков тушения. Причину возгорания установят специалисты отдела дознания.

Ранее стало известно, что в селе Сугояк при пожаре в частном доме по улице Советской погиб пенсионер. Его тело нашли огнеборцы.

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В Златоусте Челябинской области удалось локализовать и потушить пожар, который начался в бане и перекинулся на кровлю частного дома. Общая площадь возгорания достигла 150 квадратных метров, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. «Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в частном жилом доме на улице Первая Гурьевская: горела баня, вплотную пристроенная к жилом дому. Из-за конструктивных особенностей постройки огонь распространился на кровлю и второй этаж жилого дома. Площадь пожара составила 150 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что для спасения дома было организовано несколько участков тушения. Причину возгорания установят специалисты отдела дознания. Ранее стало известно, что в селе Сугояк при пожаре в частном доме по улице Советской погиб пенсионер. Его тело нашли огнеборцы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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