В челябинском селе в частном доме погиб пенсионер

В селе Сугояк (Челябинская область) при пожаре в частном доме по улице Советской погиб пенсионер. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, тело было обнаружено во время ликвидации возгорания.
«В ходе развертки было обнаружено тело 74-летнего мужчины без признаков жизни. Огнем уничтожена кровля дома, повреждены стены», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного ГУ МЧС.
В ведомстве отметили, что предварительной причиной пожара считается нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В ликвидации пожара участвовало три единицы техники и восемь человек личного состава.
Ранее в Варненском районе области в сгоревшем доме обнаружил тела двух пенсионеров. В другой половине дома проживала семья. Они все сумели эвакуироваться.
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