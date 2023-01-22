В челябинском селе в частном доме погиб пенсионер

Тело пенсионера нашли при ликвидации пожара Фото: Илья Московец © URA.RU

В селе Сугояк (Челябинская область) при пожаре в частном доме по улице Советской погиб пенсионер. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, тело было обнаружено во время ликвидации возгорания.

«В ходе развертки было обнаружено тело 74-летнего мужчины без признаков жизни. Огнем уничтожена кровля дома, повреждены стены», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного ГУ МЧС.

В ведомстве отметили, что предварительной причиной пожара считается нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В ликвидации пожара участвовало три единицы техники и восемь человек личного состава.

Ранее в Варненском районе области в сгоревшем доме обнаружил тела двух пенсионеров. В другой половине дома проживала семья. Они все сумели эвакуироваться.