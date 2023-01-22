22 января 2023

В челябинском селе в частном доме погиб пенсионер

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарно-тактические учения в торгово-развлекательном комплексе «Семейный парк». Магнитогорск, мчс, пожарная машина, проверка, учения
Тело пенсионера нашли при ликвидации пожара Фото:

В селе Сугояк (Челябинская область) при пожаре в частном доме по улице Советской погиб пенсионер. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, тело было обнаружено во время ликвидации возгорания.

«В ходе развертки было обнаружено тело 74-летнего мужчины без признаков жизни. Огнем уничтожена кровля дома, повреждены стены», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного ГУ МЧС.

В ведомстве отметили, что предварительной причиной пожара считается нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В ликвидации пожара участвовало три единицы техники и восемь человек личного состава.

Ранее в Варненском районе области в сгоревшем доме обнаружил тела двух пенсионеров. В другой половине дома проживала семья. Они все сумели эвакуироваться.

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В селе Сугояк (Челябинская область) при пожаре в частном доме по улице Советской погиб пенсионер. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону, тело было обнаружено во время ликвидации возгорания. «В ходе развертки было обнаружено тело 74-летнего мужчины без признаков жизни. Огнем уничтожена кровля дома, повреждены стены», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного ГУ МЧС. В ведомстве отметили, что предварительной причиной пожара считается нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В ликвидации пожара участвовало три единицы техники и восемь человек личного состава. Ранее в Варненском районе области в сгоревшем доме обнаружил тела двух пенсионеров. В другой половине дома проживала семья. Они все сумели эвакуироваться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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