Курганец на соревновании MMA будет биться с чеченским спортсменом

Курганский спортсмен Денис Лаврентьев сойдется в бою с чеченским бойцом Рахимом Мидаевым на турнире Russian Cagefighting Championship (RCC). Об этом сообщается в официальной группе соревнования в социальной сети «ВКонтакте».
«Российские бойцы Денис Лаврентьев (12-1) и Рахим Мидаев (11-1) проведут трехраундовый бой на турнире RCC 14. Поединок состоится 11 февраля в Тюмени и откроет главный кард шоу», — указано в сообщении.
Согласно информации из поста, курганский спортсмен выйдет на ринг впервые за полгода. Лаврентьев входит в сотню лучших бойцов MMA мира. Череда побед у курганца не прерывается с 2019 года (поражение он потерпел от бойца UFC Виктора Генри, но смог взять реванш). Его соперник многократно выступал на турнирах в Чеченской Республике. «Мидаев очень жесткий финишер — большинство побед он забрал нокаутами и сабмишенами», — сообщается в группе турнира.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пройдет крупный международный турнир по MMA. В главном поединке вечера сойдутся топовый боец Тюмени Алексей Кунченко и бразильский спортсмен с мировым именем Глейсон Тибао.
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