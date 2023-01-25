25 января 2023

Подрядчик «Роснефти» в ХМАО набирает бурильщиков с зарплатой более 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония ввода в эксплуатацию комплекса месторождений Эргинского кластера в Кондинском районе. Ханты-Мансийск , роснефть, нефть, кондинское месторождение, эргинский кластер
Подрядчик «Роснефти» ищет бурового мастера Фото:

Порядная организация, оказывающая услуги бурения компании «Роснефть» — «КАТойл-Дриллинг» (входит в структуру Группы компаний «Петро Велт Технолоджис») ищет мастера буровой. Объявление о наборе персонала размещено на сайте HeadHunter.

«Оплата 330 тысяч до вычета налогов за 28 дней вахты. Работа на Самотлорском месторождении рядом с Нижневартовском», — уточнили по телефону, указанному в объявлении.

Компания расширяет штат из-за увеличения объема работ по бурению скважин на Самотлоре. Согласно требованиям работодателя, соискатель должен иметь высшее профильное образование и опыт работы по специальности не менее трех лет.

Ранее URA.RU писало, что подрядчики «Газпрома» в ХМАО набирают персонал в буровые бригады. Нефтяникам обещают платить от 130 000 рублей за вахту в 30 дней.16:50

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Порядная организация, оказывающая услуги бурения компании «Роснефть» — «КАТойл-Дриллинг» (входит в структуру Группы компаний «Петро Велт Технолоджис») ищет мастера буровой. Объявление о наборе персонала размещено на сайте HeadHunter. «Оплата 330 тысяч до вычета налогов за 28 дней вахты. Работа на Самотлорском месторождении рядом с Нижневартовском», — уточнили по телефону, указанному в объявлении. Компания расширяет штат из-за увеличения объема работ по бурению скважин на Самотлоре. Согласно требованиям работодателя, соискатель должен иметь высшее профильное образование и опыт работы по специальности не менее трех лет. Ранее URA.RU писало, что подрядчики «Газпрома» в ХМАО набирают персонал в буровые бригады. Нефтяникам обещают платить от 130 000 рублей за вахту в 30 дней.16:50
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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