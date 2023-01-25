Подрядчик «Роснефти» в ХМАО набирает бурильщиков с зарплатой более 300 тысяч рублей

Порядная организация, оказывающая услуги бурения компании «Роснефть» — «КАТойл-Дриллинг» (входит в структуру Группы компаний «Петро Велт Технолоджис») ищет мастера буровой. Объявление о наборе персонала размещено на сайте HeadHunter.
«Оплата 330 тысяч до вычета налогов за 28 дней вахты. Работа на Самотлорском месторождении рядом с Нижневартовском», — уточнили по телефону, указанному в объявлении.
Компания расширяет штат из-за увеличения объема работ по бурению скважин на Самотлоре. Согласно требованиям работодателя, соискатель должен иметь высшее профильное образование и опыт работы по специальности не менее трех лет.
Ранее URA.RU писало, что подрядчики «Газпрома» в ХМАО набирают персонал в буровые бригады. Нефтяникам обещают платить от 130 000 рублей за вахту в 30 дней.16:50
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