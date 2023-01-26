26 января 2023
25 января 2023

Ведомство в ЯНАО ищет ответственного за мобилизацию

В управление казначейства по ЯНАО требуется специалист по мобилизационной подготовке
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной Думы. Курган, депутат, телефон, чиновник, законопроект, закон, документы, мобильный телефон, бумаги к заседанию
От кандидата требуется скрупулезность в работе с документами Фото:

Управление Федерального казначейства по ЯНАО ищет специалиста по вопросам гражданской обороны и мобилизационной подготовки. Вакансия размещена на сайте hh.ru.

«Специалист по вопросам гражданской обороны и мобилизационной подготовки. Заработная плата — от 70 000 рублей до вычета налогов», — указано в вакансии.

От кандидата требуется опыт работы в указанной сфере, а также ответственность, самоконтроль и скрупулезность в работе с документами. Работодатель обещает пятидневную рабочую неделю и полный соцпакет.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО ищут работников на самые редкие вакансии. Требуются агроном в лимонарий, учитель китайского языка, политографолог и авиамеханик.

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Управление Федерального казначейства по ЯНАО ищет специалиста по вопросам гражданской обороны и мобилизационной подготовки. Вакансия размещена на сайте hh.ru. «Специалист по вопросам гражданской обороны и мобилизационной подготовки. Заработная плата — от 70 000 рублей до вычета налогов», — указано в вакансии. От кандидата требуется опыт работы в указанной сфере, а также ответственность, самоконтроль и скрупулезность в работе с документами. Работодатель обещает пятидневную рабочую неделю и полный соцпакет. Ранее сообщалось, что в ЯНАО ищут работников на самые редкие вакансии. Требуются агроном в лимонарий, учитель китайского языка, политографолог и авиамеханик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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