Ведомство в ЯНАО ищет ответственного за мобилизацию

Управление Федерального казначейства по ЯНАО ищет специалиста по вопросам гражданской обороны и мобилизационной подготовки. Вакансия размещена на сайте hh.ru.
«Специалист по вопросам гражданской обороны и мобилизационной подготовки. Заработная плата — от 70 000 рублей до вычета налогов», — указано в вакансии.
От кандидата требуется опыт работы в указанной сфере, а также ответственность, самоконтроль и скрупулезность в работе с документами. Работодатель обещает пятидневную рабочую неделю и полный соцпакет.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО ищут работников на самые редкие вакансии. Требуются агроном в лимонарий, учитель китайского языка, политографолог и авиамеханик.
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Управление Федерального казначейства по ЯНАО ищет специалиста по вопросам гражданской обороны и мобилизационной подготовки. Вакансия размещена на сайте hh.ru. «Специалист по вопросам гражданской обороны и мобилизационной подготовки. Заработная плата — от 70 000 рублей до вычета налогов», — указано в вакансии. От кандидата требуется опыт работы в указанной сфере, а также ответственность, самоконтроль и скрупулезность в работе с документами. Работодатель обещает пятидневную рабочую неделю и полный соцпакет. Ранее сообщалось, что в ЯНАО ищут работников на самые редкие вакансии. Требуются агроном в лимонарий, учитель китайского языка, политографолог и авиамеханик.