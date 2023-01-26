Ведомство в ЯНАО ищет ответственного за мобилизацию

В управление казначейства по ЯНАО требуется специалист по мобилизационной подготовке

27 января 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

От кандидата требуется скрупулезность в работе с документами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Управление Федерального казначейства по ЯНАО ищет специалиста по вопросам гражданской обороны и мобилизационной подготовки. Вакансия размещена на сайте hh.ru. «Специалист по вопросам гражданской обороны и мобилизационной подготовки. Заработная плата — от 70 000 рублей до вычета налогов», — указано в вакансии. От кандидата требуется опыт работы в указанной сфере, а также ответственность, самоконтроль и скрупулезность в работе с документами. Работодатель обещает пятидневную рабочую неделю и полный соцпакет. Ранее сообщалось, что в ЯНАО ищут работников на самые редкие вакансии. Требуются агроном в лимонарий, учитель китайского языка, политографолог и авиамеханик.

Управление Федерального казначейства по ЯНАО ищет специалиста по вопросам гражданской обороны и мобилизационной подготовки. Вакансия размещена на сайте hh.ru. «Специалист по вопросам гражданской обороны и мобилизационной подготовки. Заработная плата — от 70 000 рублей до вычета налогов», — указано в вакансии. От кандидата требуется опыт работы в указанной сфере, а также ответственность, самоконтроль и скрупулезность в работе с документами. Работодатель обещает пятидневную рабочую неделю и полный соцпакет. Ранее сообщалось, что в ЯНАО ищут работников на самые редкие вакансии. Требуются агроном в лимонарий, учитель китайского языка, политографолог и авиамеханик.