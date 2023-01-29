29 января 2023
28 января 2023
27 января 2023

Рыбак из ХМАО похвастался колоссальным уловом на Оби. Фото

Рыбак из Сургута Сергей Скоробогатько выловил щук на зимней рыбалке
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, улов, щука, рыба, рыбалка
Сергей Скоробогатько наловил больших щук на реке Обь Фото:

Рыбак из Сургута (ХМАО) Сергей Скоробогатько поделился фотографией со своим уловом на реке Обь. Фото он опубликовал в группе «Рыбалка в Сургуте» в социальной сети «ВКонтакте».

«Матушка Обь радует», — написал Сергей Скоробогатько в соцсети. На фото он демонстрирует несколько больших щук и рыбу других пород.

«Извините, вы на сети ловите?» — усомнилась Марина. «Круто, там народу будет, координаты видно», — предупредил пользователь под ником Добрый человек. «И карась?» — спросил Дмитрий.

Сергей ответил комментаторам, что ловит не на сети. По его наблюдениям, на месте хорошего клева рыбачит много жителей Сургута.

Ранее URA.RU рассказало, что рыбак из Нижневартовска Олег Лушников поймал крупных окуней. Фотографии улова он разместил в социальной сети «ВКонтакте».

Рыбак из Сургута Сергей Скоробогатько похвастался уловом
Фото:
Рыбак из Сургута Сергей Скоробогатько демонстрирует пойманных щук
Фото:

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Рыбак из Сургута (ХМАО) Сергей Скоробогатько поделился фотографией со своим уловом на реке Обь. Фото он опубликовал в группе «Рыбалка в Сургуте» в социальной сети «ВКонтакте». «Матушка Обь радует», — написал Сергей Скоробогатько в соцсети. На фото он демонстрирует несколько больших щук и рыбу других пород. «Извините, вы на сети ловите?» — усомнилась Марина. «Круто, там народу будет, координаты видно», — предупредил пользователь под ником Добрый человек. «И карась?» — спросил Дмитрий. Сергей ответил комментаторам, что ловит не на сети. По его наблюдениям, на месте хорошего клева рыбачит много жителей Сургута. Ранее URA.RU рассказало, что рыбак из Нижневартовска Олег Лушников поймал крупных окуней. Фотографии улова он разместил в социальной сети «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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