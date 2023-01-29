Рыбак из Сургута (ХМАО) Сергей Скоробогатько поделился фотографией со своим уловом на реке Обь. Фото он опубликовал в группе «Рыбалка в Сургуте» в социальной сети «ВКонтакте». «Матушка Обь радует», — написал Сергей Скоробогатько в соцсети. На фото он демонстрирует несколько больших щук и рыбу других пород. «Извините, вы на сети ловите?» — усомнилась Марина. «Круто, там народу будет, координаты видно», — предупредил пользователь под ником Добрый человек. «И карась?» — спросил Дмитрий. Сергей ответил комментаторам, что ловит не на сети. По его наблюдениям, на месте хорошего клева рыбачит много жителей Сургута. Ранее URA.RU рассказало, что рыбак из Нижневартовска Олег Лушников поймал крупных окуней. Фотографии улова он разместил в социальной сети «ВКонтакте».