Рыбак из ХМАО похвастался колоссальным уловом на Оби. Фото

Рыбак из Сургута Сергей Скоробогатько выловил щук на зимней рыбалке

30 января 2023 в 06:28 Размер текста - 17 +

Сергей Скоробогатько наловил больших щук на реке Обь Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Рыбак из Сургута (ХМАО) Сергей Скоробогатько поделился фотографией со своим уловом на реке Обь. Фото он опубликовал в группе «Рыбалка в Сургуте» в социальной сети «ВКонтакте». «Матушка Обь радует», — написал Сергей Скоробогатько в соцсети. На фото он демонстрирует несколько больших щук и рыбу других пород. «Извините, вы на сети ловите?» — усомнилась Марина. «Круто, там народу будет, координаты видно», — предупредил пользователь под ником Добрый человек. «И карась?» — спросил Дмитрий. Сергей ответил комментаторам, что ловит не на сети. По его наблюдениям, на месте хорошего клева рыбачит много жителей Сургута. Ранее URA.RU рассказало, что рыбак из Нижневартовска Олег Лушников поймал крупных окуней. Фотографии улова он разместил в социальной сети «ВКонтакте». Рыбак из Сургута Сергей Скоробогатько похвастался уловом Фото: группа «Рыбалка в Сургуте», Вк Рыбак из Сургута Сергей Скоробогатько демонстрирует пойманных щук Фото: группа «Рыбалка в Сургуте», Вк

Рыбак из Сургута (ХМАО) Сергей Скоробогатько поделился фотографией со своим уловом на реке Обь. Фото он опубликовал в группе «Рыбалка в Сургуте» в социальной сети «ВКонтакте». «Матушка Обь радует», — написал Сергей Скоробогатько в соцсети. На фото он демонстрирует несколько больших щук и рыбу других пород. «Извините, вы на сети ловите?» — усомнилась Марина. «Круто, там народу будет, координаты видно», — предупредил пользователь под ником Добрый человек. «И карась?» — спросил Дмитрий. Сергей ответил комментаторам, что ловит не на сети. По его наблюдениям, на месте хорошего клева рыбачит много жителей Сургута. Ранее URA.RU рассказало, что рыбак из Нижневартовска Олег Лушников поймал крупных окуней. Фотографии улова он разместил в социальной сети «ВКонтакте».