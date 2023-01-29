Суд отправил под арест Раю Мамедову, оскорблявшую русских в ХМАО

30 января 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

Суд Сургута наложил на Раю Мамедову домашний арест Фото: Илья Московец © URA.RU Суд отправил Раису Мамедову, которая публично оскорбила русских, под домашний арест на время следствия. Об этом стало известно во время очередного заседания суда над Мамедовой, передает журналист URA.RU. «Определить местом нахождения Мамедовой в период действия меры пресечения домашнего ареста. В соответствии со статьей установить Мамедовой следующие ограничения: запретить общение с лицами, проходящими по уголовному делу в качестве потерпевших и свидетелей, запретить получать и отправлять любую почтовую корреспонденцию, за исключением реализации прав по защите подсудимой, запретить использование всех видов связи», — сказала судья. Срок ареста продлится до 30 апреля 2023 года. Ранее URA.RU писало, что из-за нарушения меры пресечения УФСИН требует от суда арестовать Раю Мамедову, обвиняемую в разжигании межнациональной розни за оскорбление русских. В начале следствия суд назначил ей меру пресечения в виде ограничения свободы и запрета на использование телефона и интернета. Затем у правоохранителей вновь появились вопросы к Мамедовой после того, как в сети появилось ее новое видеообращение.

Суд отправил Раису Мамедову, которая публично оскорбила русских, под домашний арест на время следствия. Об этом стало известно во время очередного заседания суда над Мамедовой, передает журналист URA.RU. «Определить местом нахождения Мамедовой в период действия меры пресечения домашнего ареста. В соответствии со статьей установить Мамедовой следующие ограничения: запретить общение с лицами, проходящими по уголовному делу в качестве потерпевших и свидетелей, запретить получать и отправлять любую почтовую корреспонденцию, за исключением реализации прав по защите подсудимой, запретить использование всех видов связи», — сказала судья. Срок ареста продлится до 30 апреля 2023 года. Ранее URA.RU писало, что из-за нарушения меры пресечения УФСИН требует от суда арестовать Раю Мамедову, обвиняемую в разжигании межнациональной розни за оскорбление русских. В начале следствия суд назначил ей меру пресечения в виде ограничения свободы и запрета на использование телефона и интернета. Затем у правоохранителей вновь появились вопросы к Мамедовой после того, как в сети появилось ее новое видеообращение.