В Сургуте эвакуировали суд во время заседания по уголовному делу Раи Мамедовой

30 января 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

В Сургуте эвакуировали суд, где проходило заседание над Раей Мамедовой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сургуте из-за сообщения о минировании эвакуировали суд, где проходило заседание по уголовному делу Раи Мамедовой, публично оскорблявшей русских. Об этом рассказал журналист URA.RU, присутствующий на суде. «Во время оглашения решения суда прозвучала пожарная тревога. Началась эвакуация», — передает журналист. В суде объяснили, что на почту пришло сообщение о минировании. «Все сотрудники и посетители были эвакуированы», — заключили в суде. Ранее URA.RU писало, что на текущем заседании суд наложил на Мамедову домашний арест. Мера пресечения продлится до 30 апреля 2023 года.

В Сургуте из-за сообщения о минировании эвакуировали суд, где проходило заседание по уголовному делу Раи Мамедовой, публично оскорблявшей русских. Об этом рассказал журналист URA.RU, присутствующий на суде. «Во время оглашения решения суда прозвучала пожарная тревога. Началась эвакуация», — передает журналист. В суде объяснили, что на почту пришло сообщение о минировании. «Все сотрудники и посетители были эвакуированы», — заключили в суде. Ранее URA.RU писало, что на текущем заседании суд наложил на Мамедову домашний арест. Мера пресечения продлится до 30 апреля 2023 года.