В Екатеринбурге на пересечении улиц Машинная и Луганская произошло массовое ДТП с участием бетономешалки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.
«Возле перекрестка улиц Машинная — Луганская столкнулись три автомобиля. От удара бетономешалка опрокинулась и из нее на дорогу вылился бетон», — рассказал читатель URA.RU.
Массовая авария произошла около 21 часов 30 января. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель миксера допустил опрокидывание, в результате чего на бетономешалку наехали два автомобиля. В ДТП никто не пострадал», — добавили в пресс-службе ведомства.
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В Екатеринбурге на пересечении улиц Машинная и Луганская произошло массовое ДТП с участием бетономешалки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «Возле перекрестка улиц Машинная — Луганская столкнулись три автомобиля. От удара бетономешалка опрокинулась и из нее на дорогу вылился бетон», — рассказал читатель URA.RU. Массовая авария произошла около 21 часов 30 января. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель миксера допустил опрокидывание, в результате чего на бетономешалку наехали два автомобиля. В ДТП никто не пострадал», — добавили в пресс-службе ведомства.