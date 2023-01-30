В Екатеринбурге произошла массовая авария с бетономешалкой. Фото, видео

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Строительство жилых домов. Курган, бетономешалка
В результате массового ДТП бетономешалка перевернулась (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на пересечении улиц Машинная и Луганская произошло массовое ДТП с участием бетономешалки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец.

«Возле перекрестка улиц Машинная — Луганская столкнулись три автомобиля. От удара бетономешалка опрокинулась и из нее на дорогу вылился бетон», — рассказал читатель URA.RU.

Массовая авария произошла около 21 часов 30 января. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель миксера допустил опрокидывание, в результате чего на бетономешалку наехали два автомобиля. В ДТП никто не пострадал», — добавили в пресс-службе ведомства.

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В Екатеринбурге на пересечении улиц Машинная и Луганская произошло массовое ДТП с участием бетономешалки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «Возле перекрестка улиц Машинная — Луганская столкнулись три автомобиля. От удара бетономешалка опрокинулась и из нее на дорогу вылился бетон», — рассказал читатель URA.RU. Массовая авария произошла около 21 часов 30 января. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель миксера допустил опрокидывание, в результате чего на бетономешалку наехали два автомобиля. В ДТП никто не пострадал», — добавили в пресс-службе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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