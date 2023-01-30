В Екатеринбурге произошла массовая авария с бетономешалкой. Фото, видео

30 января 2023 в 22:16 Размер текста - 17 +

В результате массового ДТП бетономешалка перевернулась (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Екатеринбурге на пересечении улиц Машинная и Луганская произошло массовое ДТП с участием бетономешалки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «Возле перекрестка улиц Машинная — Луганская столкнулись три автомобиля. От удара бетономешалка опрокинулась и из нее на дорогу вылился бетон», — рассказал читатель URA.RU. Массовая авария произошла около 21 часов 30 января. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель миксера допустил опрокидывание, в результате чего на бетономешалку наехали два автомобиля. В ДТП никто не пострадал», — добавили в пресс-службе ведомства. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на пересечении улиц Машинная и Луганская произошло массовое ДТП с участием бетономешалки. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал очевидец. «Возле перекрестка улиц Машинная — Луганская столкнулись три автомобиля. От удара бетономешалка опрокинулась и из нее на дорогу вылился бетон», — рассказал читатель URA.RU. Массовая авария произошла около 21 часов 30 января. Корреспондент URA.RU отправил запрос в отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель миксера допустил опрокидывание, в результате чего на бетономешалку наехали два автомобиля. В ДТП никто не пострадал», — добавили в пресс-службе ведомства.