31 января 2023

Пермячку осудили за контрабанду препаратов для похудения, запрещенных в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Пермь , таблетки, плата, деньги, рубли
Продать контрабанду другим покупателям им не удалось Фото:

Пермячку и ее знакомую из Тольятти осудили в Перми за контрабанду препаратов для похудения. Подробности сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«В апреле 2022 года девушки заказали через интернет препараты для похудения из-за границы. Средства пришли им по почте. В препаратах содержались сильнодействующие вещества, запрещенные в России», — сообщили в ведомстве.

После получения посылки обвиняемые в интернете нашли других желающих приобрести товар, однако продать препараты не получилось — девушек задержали сотрудники таможни. Свердловский районный суд Перми признал девушек виновными по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Каждую приговорили к пяти годам лишения свободы, но условно. Также им необходимо выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяка поймали на контрабанде военной техники в США и Канаду. Ему не удалось завершить свой преступный замысел.

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Пермячку и ее знакомую из Тольятти осудили в Перми за контрабанду препаратов для похудения. Подробности сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «В апреле 2022 года девушки заказали через интернет препараты для похудения из-за границы. Средства пришли им по почте. В препаратах содержались сильнодействующие вещества, запрещенные в России», — сообщили в ведомстве. После получения посылки обвиняемые в интернете нашли других желающих приобрести товар, однако продать препараты не получилось — девушек задержали сотрудники таможни. Свердловский районный суд Перми признал девушек виновными по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Каждую приговорили к пяти годам лишения свободы, но условно. Также им необходимо выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяка поймали на контрабанде военной техники в США и Канаду. Ему не удалось завершить свой преступный замысел.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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