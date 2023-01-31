Пермячку осудили за контрабанду препаратов для похудения, запрещенных в России

01 февраля 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Продать контрабанду другим покупателям им не удалось Фото: Алексей Гущин © URA.RU Пермячку и ее знакомую из Тольятти осудили в Перми за контрабанду препаратов для похудения. Подробности сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «В апреле 2022 года девушки заказали через интернет препараты для похудения из-за границы. Средства пришли им по почте. В препаратах содержались сильнодействующие вещества, запрещенные в России», — сообщили в ведомстве. После получения посылки обвиняемые в интернете нашли других желающих приобрести товар, однако продать препараты не получилось — девушек задержали сотрудники таможни. Свердловский районный суд Перми признал девушек виновными по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Каждую приговорили к пяти годам лишения свободы, но условно. Также им необходимо выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяка поймали на контрабанде военной техники в США и Канаду. Ему не удалось завершить свой преступный замысел.

Пермячку и ее знакомую из Тольятти осудили в Перми за контрабанду препаратов для похудения. Подробности сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «В апреле 2022 года девушки заказали через интернет препараты для похудения из-за границы. Средства пришли им по почте. В препаратах содержались сильнодействующие вещества, запрещенные в России», — сообщили в ведомстве. После получения посылки обвиняемые в интернете нашли других желающих приобрести товар, однако продать препараты не получилось — девушек задержали сотрудники таможни. Свердловский районный суд Перми признал девушек виновными по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Каждую приговорили к пяти годам лишения свободы, но условно. Также им необходимо выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяка поймали на контрабанде военной техники в США и Канаду. Ему не удалось завершить свой преступный замысел.