Пермячку осудили за контрабанду препаратов для похудения, запрещенных в России

Пермячку и ее знакомую из Тольятти осудили в Перми за контрабанду препаратов для похудения. Подробности сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«В апреле 2022 года девушки заказали через интернет препараты для похудения из-за границы. Средства пришли им по почте. В препаратах содержались сильнодействующие вещества, запрещенные в России», — сообщили в ведомстве.
После получения посылки обвиняемые в интернете нашли других желающих приобрести товар, однако продать препараты не получилось — девушек задержали сотрудники таможни. Свердловский районный суд Перми признал девушек виновными по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Каждую приговорили к пяти годам лишения свободы, но условно. Также им необходимо выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяка поймали на контрабанде военной техники в США и Канаду. Ему не удалось завершить свой преступный замысел.
О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.