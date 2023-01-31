31 января 2023
30 января 2023

В городе ЯНАО индивидуальный предприниматель напал на таксиста из-за сломанного авто. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозные дни. Тюмень, снег, машины, пешеход, зима, автомобили, поток машин
В ЯНАО индивидуальный предприниматель и таксист затеяли драку Фото:

В Надыме (ЯНАО) между индивидуальным предпринимателем и таксистом-пенсионером произошел конфликт из-за сломанного авто, припаркованного на остановке. Как написал местный житель в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети «ВКонтакте», между мужчинами произошла драка.

«Ситуация такая: авто таксиста сломалось (это произошло на остановке), и тут подъехал сам же Лалаев [индивидуальный предприниматель] на своем эксклюзиве, авто помешало ему подъехать на остановку. Начались оскорбления, а дальше все видно на видео», — написал автор на условиях анонимности.

В комментариях мнение горожан разделилось, некоторые посчитали, что в инциденте виноваты оба, в том числе и проезжающие мимо водители. «Оба виноваты. Но мимо проезжающие водители равнодушно ехали дальше! Вот это уже как-то не совсем порядочно!» — написала Любовь Северная. Наталья Ломоносова написала, что затевать драку — не выход из ситуации. «Чтобы не произошло, но человека бить палкой или монтировкой — это не есть хорошо. Это надо при прохождении психиатра показать это видео, каким мы нервным людям доверяем свои жизни при передвижении по городу», — подчеркнула Ломоносова.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое произошла массовая драка из-за того, что кто-то кому-то поцарапал машину. По словам очевидцев, женщину, которая снимала происходящее на телефон, избили и отобрали телефон.

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В Надыме (ЯНАО) между индивидуальным предпринимателем и таксистом-пенсионером произошел конфликт из-за сломанного авто, припаркованного на остановке. Как написал местный житель в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети «ВКонтакте», между мужчинами произошла драка. «Ситуация такая: авто таксиста сломалось (это произошло на остановке), и тут подъехал сам же Лалаев [индивидуальный предприниматель] на своем эксклюзиве, авто помешало ему подъехать на остановку. Начались оскорбления, а дальше все видно на видео», — написал автор на условиях анонимности. В комментариях мнение горожан разделилось, некоторые посчитали, что в инциденте виноваты оба, в том числе и проезжающие мимо водители. «Оба виноваты. Но мимо проезжающие водители равнодушно ехали дальше! Вот это уже как-то не совсем порядочно!» — написала Любовь Северная. Наталья Ломоносова написала, что затевать драку — не выход из ситуации. «Чтобы не произошло, но человека бить палкой или монтировкой — это не есть хорошо. Это надо при прохождении психиатра показать это видео, каким мы нервным людям доверяем свои жизни при передвижении по городу», — подчеркнула Ломоносова. Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое произошла массовая драка из-за того, что кто-то кому-то поцарапал машину. По словам очевидцев, женщину, которая снимала происходящее на телефон, избили и отобрали телефон.
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