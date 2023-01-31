В ЯНАО индивидуальный предприниматель и таксист затеяли драку Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) между индивидуальным предпринимателем и таксистом-пенсионером произошел конфликт из-за сломанного авто, припаркованного на остановке. Как написал местный житель в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети «ВКонтакте», между мужчинами произошла драка.

«Ситуация такая: авто таксиста сломалось (это произошло на остановке), и тут подъехал сам же Лалаев [индивидуальный предприниматель] на своем эксклюзиве, авто помешало ему подъехать на остановку. Начались оскорбления, а дальше все видно на видео», — написал автор на условиях анонимности.

В комментариях мнение горожан разделилось, некоторые посчитали, что в инциденте виноваты оба, в том числе и проезжающие мимо водители. «Оба виноваты. Но мимо проезжающие водители равнодушно ехали дальше! Вот это уже как-то не совсем порядочно!» — написала Любовь Северная. Наталья Ломоносова написала, что затевать драку — не выход из ситуации. «Чтобы не произошло, но человека бить палкой или монтировкой — это не есть хорошо. Это надо при прохождении психиатра показать это видео, каким мы нервным людям доверяем свои жизни при передвижении по городу», — подчеркнула Ломоносова.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое произошла массовая драка из-за того, что кто-то кому-то поцарапал машину. По словам очевидцев, женщину, которая снимала происходящее на телефон, избили и отобрали телефон.