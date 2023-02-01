Саакашвили попросил похоронить его на Украине. Видео

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Евромайдан. Киев, флаг украины, саакашвили михаил
Экс-президент Грузии попросил похоронить его на украинском кладбище Фото:

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили завещал похоронить его на Украине. Об этом он заявил во время судебного заседания по видеосвязи.

«Мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине», — заявил Михаил Саакашвили в ходе судебного заседания. Его слова приводит ТАСС. Сам он участвовал в нем по видеосвязи из клиники в Тбилиси «Вивамед», где проходит лечение. Саакашвили выступал на украинском языке.

Сам Михаил Саакашвили был задержан 1 октября по обвинению в организации государственного переворота в Грузии. Его заключили под стражу, но затем у политика начались проблемы со здоровьем.

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили завещал похоронить его на Украине. Об этом он заявил во время судебного заседания по видеосвязи. «Мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине», — заявил Михаил Саакашвили в ходе судебного заседания. Его слова приводит ТАСС. Сам он участвовал в нем по видеосвязи из клиники в Тбилиси «Вивамед», где проходит лечение. Саакашвили выступал на украинском языке. Сам Михаил Саакашвили был задержан 1 октября по обвинению в организации государственного переворота в Грузии. Его заключили под стражу, но затем у политика начались проблемы со здоровьем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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