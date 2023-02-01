Экс-президент Грузии попросил похоронить его на украинском кладбище
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили завещал похоронить его на Украине. Об этом он заявил во время судебного заседания по видеосвязи.
«Мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине», — заявил Михаил Саакашвили в ходе судебного заседания. Его слова приводит ТАСС. Сам он участвовал в нем по видеосвязи из клиники в Тбилиси «Вивамед», где проходит лечение. Саакашвили выступал на украинском языке.
Сам Михаил Саакашвили был задержан 1 октября по обвинению в организации государственного переворота в Грузии. Его заключили под стражу, но затем у политика начались проблемы со здоровьем.
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