Власти ЯНАО выделят жилье медикам, несмотря на экономические сложности

Власти ЯНАО обеспечат медработников служебным жильем

В этом году 106 медиков получат служебное жилье Фото: Илья Московец © URA.RU

Власти ЯНАО обеспечат медицинских работников служебным жильем в этом году, несмотря на экономическую ситуацию. Об этом сообщается на сайте окружного правительства.

«Несмотря на экономическую ситуацию, принято решение о продлении программы по обеспечению жильем медиков первичного звена. В этом году планируется обеспечить служебным жильем 106 семей медиков», — говорится в сообщении. Служебное жилье медикам предоставляют на 10 лет, после чего его можно оформить в собственность.

Также в правительстве отметили, что многие семьи медработников заинтересованы в льготном получении земельных участков. Такую возможность обеспечат для 80 семей. Данную меру поддержки можно получить с момента переезда в ЯНАО. «Сначала землю дают в безвозмездное пользование. А если в течение пяти лет после этого на участке появится дом, землю можно будет оформить в собственность бесплатно», — добавили в правительстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году данную программу по обеспечению медиков жильем продлили до 2024 года. Дополнительно 150 семей получили жилье.