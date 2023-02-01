01 февраля 2023

Подрядчик «Роснефти» в ХМАО повысил премии сотрудникам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Зарплата. Челябинск, зарплата, пять тысяч, конверт, серая зарплата, деньги, наличные, расчет, купюры, банкноты, бухгалтер, получка
Нефтесервисная компания в ХМАО повысила премии сотрудникам Фото:

Компания «Самотлорнефтепромхим», оказывающая нефтесервисные услуги дочерним обществам «Роснефти» в ХМАО, повысила мотивационные выплаты сотрудникам за выполнение плана. На предприятии уточнили, что премию получат только самые дисциплинированные работники.

«Для материального стимулирования и дополнительной мотивации работников повышающий коэффициент применяется только при выполнении производственных показателей бригады (выработка от 91 до 100%). Также необходимо, чтобы сотрудник соблюдал правила охраны труда, промышленной безопасности и культуры производства, не имел штрафов и претензий от руководителей», — пояснили на предприятии.

Повышение премий составило от пяти до 20 тысяч рублей — в зависимости от должности и разряда рабочего. Например, прежде первый помощник бурильщика при полном выполнении плана получал 110 тысяч за 15 дней работы, в 2023 году выплату повысили до 130 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в 2023 году поднимется зарплата сотрудников «РН-Юганскнефтегаза». Об этом руководство предприятия сообщило сотрудникам на предновогодних собраниях коллектива.

О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Компания «Самотлорнефтепромхим», оказывающая нефтесервисные услуги дочерним обществам «Роснефти» в ХМАО, повысила мотивационные выплаты сотрудникам за выполнение плана. На предприятии уточнили, что премию получат только самые дисциплинированные работники. «Для материального стимулирования и дополнительной мотивации работников повышающий коэффициент применяется только при выполнении производственных показателей бригады (выработка от 91 до 100%). Также необходимо, чтобы сотрудник соблюдал правила охраны труда, промышленной безопасности и культуры производства, не имел штрафов и претензий от руководителей», — пояснили на предприятии. Повышение премий составило от пяти до 20 тысяч рублей — в зависимости от должности и разряда рабочего. Например, прежде первый помощник бурильщика при полном выполнении плана получал 110 тысяч за 15 дней работы, в 2023 году выплату повысили до 130 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в 2023 году поднимется зарплата сотрудников «РН-Юганскнефтегаза». Об этом руководство предприятия сообщило сотрудникам на предновогодних собраниях коллектива.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...