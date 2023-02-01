Подрядчик «Роснефти» в ХМАО повысил премии сотрудникам

Компания «Самотлорнефтепромхим», оказывающая нефтесервисные услуги дочерним обществам «Роснефти» в ХМАО, повысила мотивационные выплаты сотрудникам за выполнение плана. На предприятии уточнили, что премию получат только самые дисциплинированные работники.
«Для материального стимулирования и дополнительной мотивации работников повышающий коэффициент применяется только при выполнении производственных показателей бригады (выработка от 91 до 100%). Также необходимо, чтобы сотрудник соблюдал правила охраны труда, промышленной безопасности и культуры производства, не имел штрафов и претензий от руководителей», — пояснили на предприятии.
Повышение премий составило от пяти до 20 тысяч рублей — в зависимости от должности и разряда рабочего. Например, прежде первый помощник бурильщика при полном выполнении плана получал 110 тысяч за 15 дней работы, в 2023 году выплату повысили до 130 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что в 2023 году поднимется зарплата сотрудников «РН-Юганскнефтегаза». Об этом руководство предприятия сообщило сотрудникам на предновогодних собраниях коллектива.
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