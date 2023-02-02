Пермский инструктор объяснил дороговизну горнолыжного курорта «Губаха»

Пермский инструктор: горнолыжный курорт у нас только один — ГЛЦ «Губаха»

Владислав Караваев считает, что именно курорт в Пермском крае только один — «Губаха» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский горнолыжный инструктор, сотрудник ГЛЦ «Губаха» Владислав Караваев рассказал на свой странице в соцсетях, почему новые поднявшиеся цены на губахинском курорте — нормальные. По мнению инструктора, люди неправильно сравнивают горнолыжные курорты.

«Как часто вы слышите фразу: «Все! Горнолыжка совсем испортилась. К вам больше ни ногой. Я лучше буду ездить на другую — там дневной ски-пасс дешевле. Так вот люди неправильно сравнивают. Я выделяю несколько видов горнолыжных центров (ГЛЦ)», — поясняет Владислав Караваев.

Инструктор разделил все курорты на городские горки, которые находятся в городе или рядом, на базы выходного дня, куда едут на день, максимум на два, и полноценные горнолыжные курорты, куда приезжают на 2-3 дня и более. На таких курортах много приезжих из других регионов. По мнению Владислава Караваева, курорты из разных групп нет смысла сравнивать — у них разные целевые аудитории.

Городскими горками инструктор в Пермском крае назвал «Жебреи», «Иван-Гора», «Глушата», «Полазна». Базы выходного дня, по его мнению, — это «Такман», «Ашатли» и «Белогорье». А горнолыжный курорт только один — «Губаха». Поэтому и цены там соответствуют ценам курорта.

Ранее URA.RU рассказывало, что курорт создал новые более дорогие ски-пассы. Это возмутило горнолыжников.