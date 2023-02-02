«Дочка» РМК завоевала престижную награду. Фото

RCC Boxing Promotions стала лучшей промоутерской компанией за 2021—2022 год

03 февраля 2023 в 00:29 Размер текста - 17 +

Дочерняя компания РМК признана лучшей по итогам 2021—2022 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Дочерняя организация Русской медной компании (РМК) RCC Boxing Promotions признана лучшей промоутерской компанией за 2021—2022 год. Об этом корреспонденту URA.RU стало известно по итогам Всероссийского боксерского форума. «RCC Boxing Promotions признана лучшей промоутерской компанией 2021—2022 годов. Последние два года стали одними из самых успешных за всю историю RCC Boxing Promotions», — следует из итогов Всероссийского боксерского форума, который проводит Федерация бокса России. Бои венесуэльского спортсмена Хорхе Линареса и боксера из Казахстана Дмитрия Бивола, а также десятки профессиональных турниров за последние два года смогли увидеть миллионы человек по всему миру. Награду за лучшую промоутерскую компанию из рук генерального секретаря Федерации бокса России Татьяны Кириенко получил генеральный директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников. RCC Boxing Promotions основана Игорем Алтушкиным в 2016 году. Главный офис компании находится в Екатеринбурге.

Дочерняя организация Русской медной компании (РМК) RCC Boxing Promotions признана лучшей промоутерской компанией за 2021—2022 год. Об этом корреспонденту URA.RU стало известно по итогам Всероссийского боксерского форума. «RCC Boxing Promotions признана лучшей промоутерской компанией 2021—2022 годов. Последние два года стали одними из самых успешных за всю историю RCC Boxing Promotions», — следует из итогов Всероссийского боксерского форума, который проводит Федерация бокса России. Бои венесуэльского спортсмена Хорхе Линареса и боксера из Казахстана Дмитрия Бивола, а также десятки профессиональных турниров за последние два года смогли увидеть миллионы человек по всему миру. Награду за лучшую промоутерскую компанию из рук генерального секретаря Федерации бокса России Татьяны Кириенко получил генеральный директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников. RCC Boxing Promotions основана Игорем Алтушкиным в 2016 году. Главный офис компании находится в Екатеринбурге.