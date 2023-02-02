В Сургуте завели уголовное дело на пьющую мать из-за травм на лице ребенка

03 февраля 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Женщину подозревают в неисполнении родительских обязанностей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) возбудили уголовное дело в отношении матери трехлетнего ребенка, которого пришлось оперировать из-за полученных травм. Официальный telegram-канал полиции Югры сообщил, что женщина была в запое месяц, поэтому не смогла рассказать, как у ребенка на лице появились опухоль и ссадины, а также почему не обратилась к врачу. «В отношении 39-летней жительницы Сургута возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию сына. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних установили, что мать в течение месяца употребляла спиртные напитки в квартире своего знакомого. Когда и при каких обстоятельствах трехлетний мальчик получил травмы, она рассказать не смогла, а обращаться за медицинской помощью не посчитала нужным. После сообщения в полицию мальчика экстренно прооперировали», — сообщает ведомство. По данным УМВД округа, о женщине с ребенком сообщила жительница Сургута Светлана Баликина, она же вызвала скорую. «Сургутянка рассказала, что у ее соседа в гостях находится женщина с ребенком, у которого на лице были ссадины и опухоль возле глаза. Незамедлительно мальчика в сопровождении инспектора ПДН отвезли в больницу на обследование. Врачи приняли решение об экстренной госпитализации, его прооперировали в отделении челюстно-лицевой хирурги, а затем поместили в стационар. По словам медиков, промедление в оказании медицинской помощи могло привести к тяжким последствиям», — добавили в полиции. Обновлено в 10:47. Как сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах, Баликина взяла ребенка к себе под предлогом, чтобы мальчик мог поиграть с детьми. «Если бы прошли еще буквально сутки, ребенок мог погибнуть. У него был очень сильный абсцесс в районе глаза, который мог привести к сепсису», — уточнил инсайдер. Полиция наградила Баликову, которая успела спасти мальчика, за своевременный сигнал и неравнодушное отношение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте (ХМАО) возбудили уголовное дело в отношении матери трехлетнего ребенка, которого пришлось оперировать из-за полученных травм. Официальный telegram-канал полиции Югры сообщил, что женщина была в запое месяц, поэтому не смогла рассказать, как у ребенка на лице появились опухоль и ссадины, а также почему не обратилась к врачу. «В отношении 39-летней жительницы Сургута возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию сына. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних установили, что мать в течение месяца употребляла спиртные напитки в квартире своего знакомого. Когда и при каких обстоятельствах трехлетний мальчик получил травмы, она рассказать не смогла, а обращаться за медицинской помощью не посчитала нужным. После сообщения в полицию мальчика экстренно прооперировали», — сообщает ведомство. По данным УМВД округа, о женщине с ребенком сообщила жительница Сургута Светлана Баликина, она же вызвала скорую. «Сургутянка рассказала, что у ее соседа в гостях находится женщина с ребенком, у которого на лице были ссадины и опухоль возле глаза. Незамедлительно мальчика в сопровождении инспектора ПДН отвезли в больницу на обследование. Врачи приняли решение об экстренной госпитализации, его прооперировали в отделении челюстно-лицевой хирурги, а затем поместили в стационар. По словам медиков, промедление в оказании медицинской помощи могло привести к тяжким последствиям», — добавили в полиции. Обновлено в 10:47. Как сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах, Баликина взяла ребенка к себе под предлогом, чтобы мальчик мог поиграть с детьми. «Если бы прошли еще буквально сутки, ребенок мог погибнуть. У него был очень сильный абсцесс в районе глаза, который мог привести к сепсису», — уточнил инсайдер. Полиция наградила Баликову, которая успела спасти мальчика, за своевременный сигнал и неравнодушное отношение.