Экоактивисты нашли незаконную свалку под Екатеринбургом. Фото

03 февраля 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Площадь несанкционированной свалки возле поселка Нагорный составляет 5 га Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Общественники обнаружили несанкционированную свалку строительного мусора на землях сельхозназначения возле поселка Нагорный под Екатеринбургом. Компания взяла его в аренду для рекультивации, но вместо этого складирует отходы, рассказал председатель свердловского отделения Российского экологического общества (РЭО) Антон Черноголов. «Со слов сотрудников, у компании есть договоренность с органами власти на прием строительных отходов на участке. При этом в официальных реестрах объектов размещения отходов этот земельный участок не числится. А помимо мусора со стройки здесь сортируют отходы, извлекают пластик и металл для дальнейшей продажи», — рассказал Черноголов в официальной группе РЭО «ВКонтакте». Активисты обратились в природоохранную прокуратуру, и ведомство вынесло предостережение владельцу участка. Но пока свалка продолжает функционировать. Ранее URA.RU сообщало, что города Свердловской области в ближайшие три года получат 480 млн рублей на ликвидацию полигонов твердых бытовых отходов, капремонт гидротехнических сооружений и обустройство колодцев. В частности, 48,7 млн выделят на рекультивацию Широкореченского полигона в Екатеринбурге. Свалку обнаружили экоактивисты Фото: Свердловское отделение РЭО, vk.com

Общественники обнаружили несанкционированную свалку строительного мусора на землях сельхозназначения возле поселка Нагорный под Екатеринбургом. Компания взяла его в аренду для рекультивации, но вместо этого складирует отходы, рассказал председатель свердловского отделения Российского экологического общества (РЭО) Антон Черноголов. «Со слов сотрудников, у компании есть договоренность с органами власти на прием строительных отходов на участке. При этом в официальных реестрах объектов размещения отходов этот земельный участок не числится. А помимо мусора со стройки здесь сортируют отходы, извлекают пластик и металл для дальнейшей продажи», — рассказал Черноголов в официальной группе РЭО «ВКонтакте». Активисты обратились в природоохранную прокуратуру, и ведомство вынесло предостережение владельцу участка. Но пока свалка продолжает функционировать. Ранее URA.RU сообщало, что города Свердловской области в ближайшие три года получат 480 млн рублей на ликвидацию полигонов твердых бытовых отходов, капремонт гидротехнических сооружений и обустройство колодцев. В частности, 48,7 млн выделят на рекультивацию Широкореченского полигона в Екатеринбурге.