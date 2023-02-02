02 февраля 2023

Экоактивисты нашли незаконную свалку под Екатеринбургом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на несанкционированной свалке на Уралмаше. Екатеринбург, дым, мусоровоз, грузовик, самосвал, мусорный полигон, свалка горит, пожар на свалке
Площадь несанкционированной свалки возле поселка Нагорный составляет 5 га Фото:

Общественники обнаружили несанкционированную свалку строительного мусора на землях сельхозназначения возле поселка Нагорный под Екатеринбургом. Компания взяла его в аренду для рекультивации, но вместо этого складирует отходы, рассказал председатель свердловского отделения Российского экологического общества (РЭО) Антон Черноголов.

«Со слов сотрудников, у компании есть договоренность с органами власти на прием строительных отходов на участке. При этом в официальных реестрах объектов размещения отходов этот земельный участок не числится. А помимо мусора со стройки здесь сортируют отходы, извлекают пластик и металл для дальнейшей продажи», — рассказал Черноголов в официальной группе РЭО «ВКонтакте».

Активисты обратились в природоохранную прокуратуру, и ведомство вынесло предостережение владельцу участка. Но пока свалка продолжает функционировать.

Ранее URA.RU сообщало, что города Свердловской области в ближайшие три года получат 480 млн рублей на ликвидацию полигонов твердых бытовых отходов, капремонт гидротехнических сооружений и обустройство колодцев. В частности, 48,7 млн выделят на рекультивацию Широкореченского полигона в Екатеринбурге.

Свалку обнаружили экоактивисты
Фото:

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Общественники обнаружили несанкционированную свалку строительного мусора на землях сельхозназначения возле поселка Нагорный под Екатеринбургом. Компания взяла его в аренду для рекультивации, но вместо этого складирует отходы, рассказал председатель свердловского отделения Российского экологического общества (РЭО) Антон Черноголов. «Со слов сотрудников, у компании есть договоренность с органами власти на прием строительных отходов на участке. При этом в официальных реестрах объектов размещения отходов этот земельный участок не числится. А помимо мусора со стройки здесь сортируют отходы, извлекают пластик и металл для дальнейшей продажи», — рассказал Черноголов в официальной группе РЭО «ВКонтакте». Активисты обратились в природоохранную прокуратуру, и ведомство вынесло предостережение владельцу участка. Но пока свалка продолжает функционировать. Ранее URA.RU сообщало, что города Свердловской области в ближайшие три года получат 480 млн рублей на ликвидацию полигонов твердых бытовых отходов, капремонт гидротехнических сооружений и обустройство колодцев. В частности, 48,7 млн выделят на рекультивацию Широкореченского полигона в Екатеринбурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...