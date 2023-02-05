У депутата гордумы Челябинска отбирают 40 млн рублей. Скрин

06 февраля 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

Арест Олега Иванова не останавливает желающих взыскать с него долги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Более 40 млн рублей пытаются получить судебные приставы с депутата гордумы Челябинска Олега Иванова. Информация о новых судебных производствах появилась в базе ФССП. Сам Иванов находится под домашним арестом. В рамках первого производства с Иванова взыскивают 838,9 тыс. рублей налоговой задолженности. Еще 40 млн 114 тысяч рублей составляет долг по кредитным платежам. В гордуме Иванов уже третий срок представляет Центральный район Челябинска. Его фирмы долгое время занимались строительством, реконструкцией и ремонтом зданий для органов власти, судов и силовых структур. Проблемы с бизнесом у Иванова обозначились в 2021 году, а в декабре 2022 года Иванова задержали сотрудники ФСБ. У него дома и в фирме «Альфастрой» прошли обыски с выемкой документов, депутату-строителю предъявили обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 500 млн рублей. После возбуждения уголовного дела «Единая Россия» приостановила членство Иванова в партии, однако до вердикта суда по его делу он сохраняет мандат депутата городской думы Челябинска. Претензии к Иванову предъявили бизнесмены, ФНС и крупный челябинский банк. Скрин: база данных ФССП

Более 40 млн рублей пытаются получить судебные приставы с депутата гордумы Челябинска Олега Иванова. Информация о новых судебных производствах появилась в базе ФССП. Сам Иванов находится под домашним арестом. В рамках первого производства с Иванова взыскивают 838,9 тыс. рублей налоговой задолженности. Еще 40 млн 114 тысяч рублей составляет долг по кредитным платежам. В гордуме Иванов уже третий срок представляет Центральный район Челябинска. Его фирмы долгое время занимались строительством, реконструкцией и ремонтом зданий для органов власти, судов и силовых структур. Проблемы с бизнесом у Иванова обозначились в 2021 году, а в декабре 2022 года Иванова задержали сотрудники ФСБ. У него дома и в фирме «Альфастрой» прошли обыски с выемкой документов, депутату-строителю предъявили обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 500 млн рублей. После возбуждения уголовного дела «Единая Россия» приостановила членство Иванова в партии, однако до вердикта суда по его делу он сохраняет мандат депутата городской думы Челябинска. Претензии к Иванову предъявили бизнесмены, ФНС и крупный челябинский банк.