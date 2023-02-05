Более 40 млн рублей пытаются получить судебные приставы с депутата гордумы Челябинска Олега Иванова. Информация о новых судебных производствах появилась в базе ФССП. Сам Иванов находится под домашним арестом.
В рамках первого производства с Иванова взыскивают 838,9 тыс. рублей налоговой задолженности. Еще 40 млн 114 тысяч рублей составляет долг по кредитным платежам.
В гордуме Иванов уже третий срок представляет Центральный район Челябинска. Его фирмы долгое время занимались строительством, реконструкцией и ремонтом зданий для органов власти, судов и силовых структур. Проблемы с бизнесом у Иванова обозначились в 2021 году, а в декабре 2022 года Иванова задержали сотрудники ФСБ.
У него дома и в фирме «Альфастрой» прошли обыски с выемкой документов, депутату-строителю предъявили обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 500 млн рублей. После возбуждения уголовного дела «Единая Россия» приостановила членство Иванова в партии, однако до вердикта суда по его делу он сохраняет мандат депутата городской думы Челябинска. Претензии к Иванову предъявили бизнесмены, ФНС и крупный челябинский банк.
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