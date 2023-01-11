Бизнесмен с Кавказа отобрал деньги у задержанного ФСБ депутата гордумы Челябинска. Скрин

12 января 2023 в 20:41 Размер текста - 17 +

Олегу Иванову даже из-под ареста придется заплатить больше 2 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бизнесмен из Пятигорска отсудил у депутата гордумы Челябинска Олега Иванова более 2 млн рублей. Исполнительное производство уже появилось в базе данных ФССП, а сам Иванов после задержания сотрудниками ФСБ арестован. Как следует из материалов дела, Иванов стал поручителем по займу в 1 млн рублей, которые бизнесмен одолжил одной из местных фирм под 25% годовых. Должник, несмотря на неоднократные требования, деньги не вернул. Иванов, на которого предприниматель подал иск как на поручителя, проигнорировал все извещения о вызове на разбирательство, что было расценено как проявление неуважения к суду. «Взыскать с Иванова О. В. задолженность по договору займа денежных средств и договору поручительства в размере 1 млн 20 тыс. 547 рублей, неустойку в размере 1 млн 20 тыс. 547 рублей, а также оплаченную при подаче иска государственную пошлину в размере 18 тыс. 405 рублей. Всего: 2 млн 59 тыс. 499 рублей». — говорится в решении Пятигорского городского суда (есть в распоряжении URA.RU). Бизнес-структуры Иванова много лет получали контракты на строительство и ремонт зданий органов власти и силовых структур. Зачастую качество работ не соответствовало стандартам, что повлекло в итоге череду заявлений в суд со стороны заказчиков. Сотрудники ФСБ задержали депутата утром 26 декабря 2022 года. В его коттедже и фирме «Альфастрой» прошли обыски с выемкой документов. Иванова обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 500 млн рублей, до конца расследования он останется под домашним арестом. После возбуждения уголовного дела «Единая Россия» приостановила членство Иванова в партии, однако депутатом городской думы он остается. Частично задолженность уже погашена Скрин: база данных ФССП Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бизнесмен из Пятигорска отсудил у депутата гордумы Челябинска Олега Иванова более 2 млн рублей. Исполнительное производство уже появилось в базе данных ФССП, а сам Иванов после задержания сотрудниками ФСБ арестован. Как следует из материалов дела, Иванов стал поручителем по займу в 1 млн рублей, которые бизнесмен одолжил одной из местных фирм под 25% годовых. Должник, несмотря на неоднократные требования, деньги не вернул. Иванов, на которого предприниматель подал иск как на поручителя, проигнорировал все извещения о вызове на разбирательство, что было расценено как проявление неуважения к суду. «Взыскать с Иванова О. В. задолженность по договору займа денежных средств и договору поручительства в размере 1 млн 20 тыс. 547 рублей, неустойку в размере 1 млн 20 тыс. 547 рублей, а также оплаченную при подаче иска государственную пошлину в размере 18 тыс. 405 рублей. Всего: 2 млн 59 тыс. 499 рублей». — говорится в решении Пятигорского городского суда (есть в распоряжении URA.RU). Бизнес-структуры Иванова много лет получали контракты на строительство и ремонт зданий органов власти и силовых структур. Зачастую качество работ не соответствовало стандартам, что повлекло в итоге череду заявлений в суд со стороны заказчиков. Сотрудники ФСБ задержали депутата утром 26 декабря 2022 года. В его коттедже и фирме «Альфастрой» прошли обыски с выемкой документов. Иванова обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 500 млн рублей, до конца расследования он останется под домашним арестом. После возбуждения уголовного дела «Единая Россия» приостановила членство Иванова в партии, однако депутатом городской думы он остается.