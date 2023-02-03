Главврач из ЯНАО ответила на вопросы жителей

Главврач больницы Лабытнанги Ирина Жежель встретилась с жителями Харпа на личном приеме

04 февраля 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Ирина Жежель встретилась с жителями Харпа Фото: Анна Майорова © URA.RU Главный врач больницы в Лабытнанги (ЯНАО) Ирина Жежель ответила на вопросы жителей Харпа в рамках личного приема. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня провела первый личный прием харповчан. Главные вопросы, которые беспокоят жителей Харпа, конечно, как будет организовано оказание медицинской помощи», — написала Жежель. Главврач пообещала, что в поселке будет организована зубопротезная помощь. Также в ближайшее время планируется ремонт флюорографа и привлечение узкопрофильных врачей. «Напомню, ежедневно с понедельника по субботу мы будем проводить выездные приемы, чтобы выслушать вас и организовать оптимальный алгоритм оказания помощи харповчанам», — добавила Жежель. Ранее URA.RU писало, что в больницах Харпа, Аксарки, Яр-Сале, Мужи и Лабытнанги будет проведена реорганизация. Так, 187 штатных единиц Харпской участковой больницы будут переданы в Лабытнангскую больницу, поскольку поселок вошел в состав городского округа.

Главный врач больницы в Лабытнанги (ЯНАО) Ирина Жежель ответила на вопросы жителей Харпа в рамках личного приема. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня провела первый личный прием харповчан. Главные вопросы, которые беспокоят жителей Харпа, конечно, как будет организовано оказание медицинской помощи», — написала Жежель. Главврач пообещала, что в поселке будет организована зубопротезная помощь. Также в ближайшее время планируется ремонт флюорографа и привлечение узкопрофильных врачей. «Напомню, ежедневно с понедельника по субботу мы будем проводить выездные приемы, чтобы выслушать вас и организовать оптимальный алгоритм оказания помощи харповчанам», — добавила Жежель. Ранее URA.RU писало, что в больницах Харпа, Аксарки, Яр-Сале, Мужи и Лабытнанги будет проведена реорганизация. Так, 187 штатных единиц Харпской участковой больницы будут переданы в Лабытнангскую больницу, поскольку поселок вошел в состав городского округа.