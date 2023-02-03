03 февраля 2023
02 февраля 2023

Главврач из ЯНАО ответила на вопросы жителей

Главврач больницы Лабытнанги Ирина Жежель встретилась с жителями Харпа на личном приеме
© Служба новостей «URA.RU»
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Российский гонщик Сергей Карякин подает документы на участие в праймериз партии «Единая Россия». Екатеринбург, ручка, чиновница, запись, документы, заполнение бланков, секретарь, бизнесвумен, шариковая ручка
Ирина Жежель встретилась с жителями Харпа Фото:

Главный врач больницы в Лабытнанги (ЯНАО) Ирина Жежель ответила на вопросы жителей Харпа в рамках личного приема. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня провела первый личный прием харповчан. Главные вопросы, которые беспокоят жителей Харпа, конечно, как будет организовано оказание медицинской помощи», — написала Жежель.

Главврач пообещала, что в поселке будет организована зубопротезная помощь. Также в ближайшее время планируется ремонт флюорографа и привлечение узкопрофильных врачей. «Напомню, ежедневно с понедельника по субботу мы будем проводить выездные приемы, чтобы выслушать вас и организовать оптимальный алгоритм оказания помощи харповчанам», — добавила Жежель.

Ранее URA.RU писало, что в больницах Харпа, Аксарки, Яр-Сале, Мужи и Лабытнанги будет проведена реорганизация. Так, 187 штатных единиц Харпской участковой больницы будут переданы в Лабытнангскую больницу, поскольку поселок вошел в состав городского округа.

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Главный врач больницы в Лабытнанги (ЯНАО) Ирина Жежель ответила на вопросы жителей Харпа в рамках личного приема. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня провела первый личный прием харповчан. Главные вопросы, которые беспокоят жителей Харпа, конечно, как будет организовано оказание медицинской помощи», — написала Жежель. Главврач пообещала, что в поселке будет организована зубопротезная помощь. Также в ближайшее время планируется ремонт флюорографа и привлечение узкопрофильных врачей. «Напомню, ежедневно с понедельника по субботу мы будем проводить выездные приемы, чтобы выслушать вас и организовать оптимальный алгоритм оказания помощи харповчанам», — добавила Жежель. Ранее URA.RU писало, что в больницах Харпа, Аксарки, Яр-Сале, Мужи и Лабытнанги будет проведена реорганизация. Так, 187 штатных единиц Харпской участковой больницы будут переданы в Лабытнангскую больницу, поскольку поселок вошел в состав городского округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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