04 февраля 2023
03 февраля 2023

Глава депздрава объявил о масштабной реконструкции поликлиники на севере ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение губернатором ХМАО Натальи Комаровой и представителей общественных организаций нового здания городской поликлиники №4, добровольский алексей
Алексей Добровольский отметил, что строительство на объекте идет без выходных Фото:

Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский сообщил о реконструкции районной поликлиники в Березово. Планируется увеличить ее на 700 кв. метров. Информация размещена на официальном telegram-канале чиновника.

«Есть такая категория главных врачей — неугомонные. Из них и Анатолий Ефимович Райхман, главный врач Березовской районной больницы. <…> И есть грандиозные планы у главврача Райхмана — провести в 2023 году реконструкцию здания поликлиники, увеличив ее на 700 кв. м», — говорится в сообщении.

Добровольский отметил, что в Березовской районной больнице сегодня работают 37 врачей. Есть компьютерный томограф, аппараты УЗИ, рентгенаппаратура. Строительные работы уже ведутся на объекте без выходных.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова прокомментировала вопрос о реконструкции больницы в городе Советском. Она отметила, что ситуация еще находится в процессе, но власти действуют.

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Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский сообщил о реконструкции районной поликлиники в Березово. Планируется увеличить ее на 700 кв. метров. Информация размещена на официальном telegram-канале чиновника. «Есть такая категория главных врачей — неугомонные. Из них и Анатолий Ефимович Райхман, главный врач Березовской районной больницы. <…> И есть грандиозные планы у главврача Райхмана — провести в 2023 году реконструкцию здания поликлиники, увеличив ее на 700 кв. м», — говорится в сообщении. Добровольский отметил, что в Березовской районной больнице сегодня работают 37 врачей. Есть компьютерный томограф, аппараты УЗИ, рентгенаппаратура. Строительные работы уже ведутся на объекте без выходных. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова прокомментировала вопрос о реконструкции больницы в городе Советском. Она отметила, что ситуация еще находится в процессе, но власти действуют.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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