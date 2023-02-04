Глава депздрава объявил о масштабной реконструкции поликлиники на севере ХМАО

Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский сообщил о реконструкции районной поликлиники в Березово. Планируется увеличить ее на 700 кв. метров. Информация размещена на официальном telegram-канале чиновника.
«Есть такая категория главных врачей — неугомонные. Из них и Анатолий Ефимович Райхман, главный врач Березовской районной больницы. <…> И есть грандиозные планы у главврача Райхмана — провести в 2023 году реконструкцию здания поликлиники, увеличив ее на 700 кв. м», — говорится в сообщении.
Добровольский отметил, что в Березовской районной больнице сегодня работают 37 врачей. Есть компьютерный томограф, аппараты УЗИ, рентгенаппаратура. Строительные работы уже ведутся на объекте без выходных.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова прокомментировала вопрос о реконструкции больницы в городе Советском. Она отметила, что ситуация еще находится в процессе, но власти действуют.
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