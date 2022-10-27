Губернатор ХМАО оценила перспективы реконструкции районной больницы

Губернатор ХМАО: реконструкция больницы в Советском будет продолжена

Губернатор откровенно высказалась по вопросу долгостроя Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова ответила на вопрос о реконструкции больницы в городе Советском. Об этом URA.RU узнало из трансляции встречи с жителями Советского района в официальном аккаунте губернатора ХМАО Натальи Комаровой в соцсети «ВКонтакте».

«К сожалению, родовые травмы дают о себе знать — большое время потрачено на проектирование, перепроектирование, когда район был заказчиком. Потом по наследству это приняло управление капитального строительства. Это один из приоритетных объектов по модернизации первичного звена. Этот проект сопровождает меня на протяжении всей моей работы (12 лет — прим. URA.RU) Я пришла работать в регионе, долгострой этот получила. Какие-то проекты удалось реализовать и переломить ситуацию, а здесь мы пока в процессе, пока еще действуем», — сказала Комарова.

Вопрос о долгострое в Советском прозвучал в конце встречи с жителями района. «Один из вопросов — это завершение реконструкции больницы, которая была поставлена на проектное управление. И, пользуясь случаем, я бы хотела вас спросить — каковы дальнейшие планы по завершению строительства данного объекта?» — спросила председатель общественного совета Советского района Ирина Райчук. Также на встрече с губернатором жители интересовались проблемами ремонта жилых домов, дорожными проблемами, обустройством территории и вопросами мобилизации.



Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова ответила на претензии в отношении рюкзака мобилизованного, собранного за бюджетные деньги для военнообязанных Югры в учебных центрах.