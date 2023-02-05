Челябинский депутат-фронтовик дал оценку армии добровольцев Донбасса

Олег Колесников сейчас служит в БАРС «Каскад» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Челябинский депутат-фронтовик Олег Колесников дал оценку возможностей армии добровольцев Донбасса. О своем отношении к добровольческому движению депутат Госдумы сообщил в соцсетях.

«Разрозненные части добровольцев могут объединить в организованное военное соединение со своими целями и задачами. Такая новость пришла из Мариуполя, где 4 февраля состоялся военно-полевой съезд Союза добровольцев Донбасса. Соглашусь с тем, кто назвал это событие историческим. 9 мая 1945 года танки Уральского добровольческого танкового корпуса первыми вошли в освобожденную Прагу. А добровольцы Донбасса — не сомневаюсь в этом — пройдут в парадном строю по Киеву», — написал Колесников в своем telegram-канале.

Как заметил Колесников, сегодня добровольцы воюют наравне с бойцами регулярных частей и выполняют серьезные боевые задачи. Пример — подразделение БАРС «Каскад» и его слаженная работа с артиллеристами.

Колесников и еще один челябинский депутат — Олег Голиков — одними из первых в Госдуме написали заявления об уходе на фронт. Оба прошли курс боевого слаживания и сейчас служат в БАРС «Каскад». Колесников и Голиков недавно вернулись на передовую после короткого отпуска.

С инициативой о том, чтобы российские добровольцы из Донбасса, участвующие в СВО, выступили единым фронтом, ранее выступил глава Высшего Совета Союза добровольцев Донбасса Константин Малофеев. Он заявил, что обратится с этим предложением к президенту РФ Владимиру Путину.