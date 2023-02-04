Союз добровольцев Донбасса предложит Путину пойти на Киев единым фронтом

04 февраля 2023 в 22:51 Размер текста - 17 +

В Союзе добровольцев хотят победы в СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российских добровольцев из Донбасса, участвующих в СВО, нужно отправить на Киев единым фронтом. С такой инициативой выступил глава Союза добровольцев Донбасса Константин Малофеев. Он планирует обратиться с этим предложением к президенту РФ Владимиру Путину. «Самое важное, что нам надо сделать в Москве, — это обратиться к высшему руководству с тем, чтобы вместо батальонов и разрозненных частей добровольцы были объединены в единое соединение. Мы должны довести этот конфликт до победного конца. Жирную точку необходимо поставить в Киеве. Единым фронтом», — цитирует Малофеева «Царьград». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Российская армия сможет начать к наступлению на Киев, если удастся вернуть под контроль Херсонскую область и полностью освободить Донбасс, сказал URA.RU военный эксперт, ветеран боевых действий, член Союза журналистов РФ, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия готовится к реваншу.

Российских добровольцев из Донбасса, участвующих в СВО, нужно отправить на Киев единым фронтом. С такой инициативой выступил глава Союза добровольцев Донбасса Константин Малофеев. Он планирует обратиться с этим предложением к президенту РФ Владимиру Путину. «Самое важное, что нам надо сделать в Москве, — это обратиться к высшему руководству с тем, чтобы вместо батальонов и разрозненных частей добровольцы были объединены в единое соединение. Мы должны довести этот конфликт до победного конца. Жирную точку необходимо поставить в Киеве. Единым фронтом», — цитирует Малофеева «Царьград». Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Российская армия сможет начать к наступлению на Киев, если удастся вернуть под контроль Херсонскую область и полностью освободить Донбасс, сказал URA.RU военный эксперт, ветеран боевых действий, член Союза журналистов РФ, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия готовится к реваншу.