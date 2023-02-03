Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Колесников передал от имени всех бойцов БАРС «Каскад» благодарность за сбор гуманитарного груза. Видео он разместил в соцсетях.
«От имени всех бойцов БАРС „Каскад“ благодарю каждого, кто участвовал в сборе гуманитарного груза, который мы приняли вчера. Спальники, генераторы, продукты, лекарства, дизельные печки, обувь — все это крайне необходимо тем, кто находится на передовой. И от осознания того, что о нас помнят, за спиной вырастают крылья», — написал Колесников в своем telegram-канале.
Также Колесников рассказал замсекретаря Генсовета «Единой России» Александру Сидякину и депутату Госдумы Артему Турову, которые посетили линию фронта, о том, как бойцы взаимодействуют с артиллеристами. По данным парламентария, в результате совместной работы уже сохранены сотни жизней ребят.
Депутат Госдумы Олег колесников с соратником-единороссом Олегом Голиковым одними из первых написали заявления о призыве в ВС РФ осенью 2022 года. После получения повесток оба прошли курс боевого слаживания и сейчас служат в БАРС «Каскад». Оба парламентария недавно вернулись на передовую после короткого отпуска.
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