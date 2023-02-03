Челябинский депутат Госдумы передал с фронта благодарность от бойцов БАРС «Каскад». Видео

03 февраля 2023 в 22:42 Размер текста - 17 +

Олег Колесников передал благодарность от бойцов за важный груз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Колесников передал от имени всех бойцов БАРС «Каскад» благодарность за сбор гуманитарного груза. Видео он разместил в соцсетях. «От имени всех бойцов БАРС „Каскад“ благодарю каждого, кто участвовал в сборе гуманитарного груза, который мы приняли вчера. Спальники, генераторы, продукты, лекарства, дизельные печки, обувь — все это крайне необходимо тем, кто находится на передовой. И от осознания того, что о нас помнят, за спиной вырастают крылья», — написал Колесников в своем telegram-канале. Также Колесников рассказал замсекретаря Генсовета «Единой России» Александру Сидякину и депутату Госдумы Артему Турову, которые посетили линию фронта, о том, как бойцы взаимодействуют с артиллеристами. По данным парламентария, в результате совместной работы уже сохранены сотни жизней ребят. Депутат Госдумы Олег колесников с соратником-единороссом Олегом Голиковым одними из первых написали заявления о призыве в ВС РФ осенью 2022 года. После получения повесток оба прошли курс боевого слаживания и сейчас служат в БАРС «Каскад». Оба парламентария недавно вернулись на передовую после короткого отпуска.

Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Колесников передал от имени всех бойцов БАРС «Каскад» благодарность за сбор гуманитарного груза. Видео он разместил в соцсетях. «От имени всех бойцов БАРС „Каскад“ благодарю каждого, кто участвовал в сборе гуманитарного груза, который мы приняли вчера. Спальники, генераторы, продукты, лекарства, дизельные печки, обувь — все это крайне необходимо тем, кто находится на передовой. И от осознания того, что о нас помнят, за спиной вырастают крылья», — написал Колесников в своем telegram-канале. Также Колесников рассказал замсекретаря Генсовета «Единой России» Александру Сидякину и депутату Госдумы Артему Турову, которые посетили линию фронта, о том, как бойцы взаимодействуют с артиллеристами. По данным парламентария, в результате совместной работы уже сохранены сотни жизней ребят. Депутат Госдумы Олег колесников с соратником-единороссом Олегом Голиковым одними из первых написали заявления о призыве в ВС РФ осенью 2022 года. После получения повесток оба прошли курс боевого слаживания и сейчас служат в БАРС «Каскад». Оба парламентария недавно вернулись на передовую после короткого отпуска.