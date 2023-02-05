В Турции ищут пострадавших от землетрясения свердловских туристов

Свердловские туристы не пострадали во время землетрясения в Турции

06 февраля 2023 в 11:59 Размер текста - 17 +

Свердловчане по предварительным данным в Турции не пострадали Фото: Владимир Андреев © URA.RU После землетрясения в Турции и Сирии, где погибло 195 человек, сотрудники Уральской ассоциации туризма срочно связались со своим представителем в Алании. Как рассказал URA.RU президент ассоциации Михаил Мальцев, на данный момент тревожной информации о судьбе свердловских туристов нет. «У нас есть в Алании свой представитель, ранним утром вышли с ней на связь. Тревожной информации нет: никаких запросов от родственников или турагентств о том, что нужна помощь или потеряна связь. Во-первых, эпицентр землетрясения был расположен далеко от традиционного места размещения туристов. Во-вторых, общее количество туристов в феврале минимально по сравнению с летними месяцами», — объяснил Михаил Мальцев. Он добавил, что, тем не менее, представители Уральской ассоциации туризма держат руку на пульсе и к вечеру ждут обновленную информацию от коллег. Что касается Сирии, то на данный момент официальных туристических групп из Свердловской области на территории этой страны нет. Землетрясение в Турции и Сирии произошло ранним утром 6 февраля. Оно названо самым крупным за последние годы в регионе: магнитуда составила 7,8 баллов. Сообщается о гибели 195 человек в обеих странах, еще сотни людей получили ранения. Ожидается, что число жертв возрастет.

После землетрясения в Турции и Сирии, где погибло 195 человек, сотрудники Уральской ассоциации туризма срочно связались со своим представителем в Алании. Как рассказал URA.RU президент ассоциации Михаил Мальцев, на данный момент тревожной информации о судьбе свердловских туристов нет. «У нас есть в Алании свой представитель, ранним утром вышли с ней на связь. Тревожной информации нет: никаких запросов от родственников или турагентств о том, что нужна помощь или потеряна связь. Во-первых, эпицентр землетрясения был расположен далеко от традиционного места размещения туристов. Во-вторых, общее количество туристов в феврале минимально по сравнению с летними месяцами», — объяснил Михаил Мальцев. Он добавил, что, тем не менее, представители Уральской ассоциации туризма держат руку на пульсе и к вечеру ждут обновленную информацию от коллег. Что касается Сирии, то на данный момент официальных туристических групп из Свердловской области на территории этой страны нет. Землетрясение в Турции и Сирии произошло ранним утром 6 февраля. Оно названо самым крупным за последние годы в регионе: магнитуда составила 7,8 баллов. Сообщается о гибели 195 человек в обеих странах, еще сотни людей получили ранения. Ожидается, что число жертв возрастет.