05 февраля 2023
04 февраля 2023

В Турции ищут пострадавших от землетрясения свердловских туристов

Свердловские туристы не пострадали во время землетрясения в Турции
© Служба новостей «URA.RU»
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Пикеты у турецкого посольства. Москва., флаг турции, турецкое посольство, пикеты
Свердловчане по предварительным данным в Турции не пострадали Фото:

После землетрясения в Турции и Сирии, где погибло 195 человек, сотрудники Уральской ассоциации туризма срочно связались со своим представителем в Алании. Как рассказал URA.RU президент ассоциации Михаил Мальцев, на данный момент тревожной информации о судьбе свердловских туристов нет.

«У нас есть в Алании свой представитель, ранним утром вышли с ней на связь. Тревожной информации нет: никаких запросов от родственников или турагентств о том, что нужна помощь или потеряна связь. Во-первых, эпицентр землетрясения был расположен далеко от традиционного места размещения туристов. Во-вторых, общее количество туристов в феврале минимально по сравнению с летними месяцами», — объяснил Михаил Мальцев.

Он добавил, что, тем не менее, представители Уральской ассоциации туризма держат руку на пульсе и к вечеру ждут обновленную информацию от коллег. Что касается Сирии, то на данный момент официальных туристических групп из Свердловской области на территории этой страны нет.

Землетрясение в Турции и Сирии произошло ранним утром 6 февраля. Оно названо самым крупным за последние годы в регионе: магнитуда составила 7,8 баллов. Сообщается о гибели 195 человек в обеих странах, еще сотни людей получили ранения. Ожидается, что число жертв возрастет.

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После землетрясения в Турции и Сирии, где погибло 195 человек, сотрудники Уральской ассоциации туризма срочно связались со своим представителем в Алании. Как рассказал URA.RU президент ассоциации Михаил Мальцев, на данный момент тревожной информации о судьбе свердловских туристов нет. «У нас есть в Алании свой представитель, ранним утром вышли с ней на связь. Тревожной информации нет: никаких запросов от родственников или турагентств о том, что нужна помощь или потеряна связь. Во-первых, эпицентр землетрясения был расположен далеко от традиционного места размещения туристов. Во-вторых, общее количество туристов в феврале минимально по сравнению с летними месяцами», — объяснил Михаил Мальцев. Он добавил, что, тем не менее, представители Уральской ассоциации туризма держат руку на пульсе и к вечеру ждут обновленную информацию от коллег. Что касается Сирии, то на данный момент официальных туристических групп из Свердловской области на территории этой страны нет. Землетрясение в Турции и Сирии произошло ранним утром 6 февраля. Оно названо самым крупным за последние годы в регионе: магнитуда составила 7,8 баллов. Сообщается о гибели 195 человек в обеих странах, еще сотни людей получили ранения. Ожидается, что число жертв возрастет.
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