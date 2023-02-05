На пермском оборонном заводе наградят самых любвеобильных сотрудников

06 февраля 2023 в 11:36 Размер текста - 17 +

Конкурс посвящен Дню всех влюбленных Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Пермский оборонный завод «ОДК-СТАР» объявил о проведении среди своих сотрудников конкурса, посвященного Дню святого Валентина. Цель — дать возможность работникам предприятия публично признаться в любви и подарить себе и окружающим ощущение праздника. Победители получат награды. Конкурс проводится в двух номинациях. «Номинация „Признание“. Для участия нужно прислать фото любимого человека (или влюбленной пары) и рассказать, чем этот человек ценен и какие чувства к нему испытывает конкурсант. В номинации „Люблю…“ конкурсант сам выбирает продолжение предложения. Это может быть еда, музыка, артист, книга — любая важная составляющая жизни, которой хочется признаться в любви», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». В заявке на конкурс нужно указать фамилию, имя и отчество участника, цех или отдел, в котором он работает, а также номер телефона и выбранную номинацию. Итоги планируют подвести 14 февраля. Победителей и призеров наградят подарками. Пермское АО «ОДК-СТАР» разрабатывает и производит системы автоматического управления для авиадвигателей гражданских самолетов и вертолетов. По данным на 2022 год, численность сотрудников предприятия — около 4,5 тысяч человек. Ранее завод объявил о срочном наборе сотрудников на основное производство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский оборонный завод «ОДК-СТАР» объявил о проведении среди своих сотрудников конкурса, посвященного Дню святого Валентина. Цель — дать возможность работникам предприятия публично признаться в любви и подарить себе и окружающим ощущение праздника. Победители получат награды. Конкурс проводится в двух номинациях. «Номинация „Признание“. Для участия нужно прислать фото любимого человека (или влюбленной пары) и рассказать, чем этот человек ценен и какие чувства к нему испытывает конкурсант. В номинации „Люблю…“ конкурсант сам выбирает продолжение предложения. Это может быть еда, музыка, артист, книга — любая важная составляющая жизни, которой хочется признаться в любви», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». В заявке на конкурс нужно указать фамилию, имя и отчество участника, цех или отдел, в котором он работает, а также номер телефона и выбранную номинацию. Итоги планируют подвести 14 февраля. Победителей и призеров наградят подарками. Пермское АО «ОДК-СТАР» разрабатывает и производит системы автоматического управления для авиадвигателей гражданских самолетов и вертолетов. По данным на 2022 год, численность сотрудников предприятия — около 4,5 тысяч человек. Ранее завод объявил о срочном наборе сотрудников на основное производство.