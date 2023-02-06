Улицы свердловского поселка назовут в честь европейских художников

07 февраля 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Дмитрий Нисковских подписал постановление о новых названиях улиц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Бобровском (Свердловская область) 18 улиц назовут в честь европейских художников. Соответствующее постановление подписал мэр Сысерти Дмитрий Нисковских «В связи с упорядочиванием адресов земельных участков, постановляю присвоить названия улицам, расположенным в поселке Бобровский, на территории „Исеть“ Сысертского городского округа, согласно прилагаемой схеме», — говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации Сысертского городского округа. Имена получат 18 улиц. Например, в Бобровском появится улица Дали, Моне, Пикассо, Ван Гога, Ренуара, Да Винчи, Руссо и других. Все эти западноевропейские художники писали картины в различных жанрах: от кубизма до примитивизма. Когда пройдет переименование, пока не уточняется.

В поселке Бобровском (Свердловская область) 18 улиц назовут в честь европейских художников. Соответствующее постановление подписал мэр Сысерти Дмитрий Нисковских «В связи с упорядочиванием адресов земельных участков, постановляю присвоить названия улицам, расположенным в поселке Бобровский, на территории „Исеть“ Сысертского городского округа, согласно прилагаемой схеме», — говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации Сысертского городского округа. Имена получат 18 улиц. Например, в Бобровском появится улица Дали, Моне, Пикассо, Ван Гога, Ренуара, Да Винчи, Руссо и других. Все эти западноевропейские художники писали картины в различных жанрах: от кубизма до примитивизма. Когда пройдет переименование, пока не уточняется.