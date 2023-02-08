08 февраля 2023

Прокуратура проверит челябинскую больницу, где пациенту не давали важное лекарство

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина три месяца не может получить жизненно необходимое лекарство Фото:

Прокуратура региона проверит лечебное учреждение после статьи URA.RU, в которой онкологический больной из Чебаркуля (Челябинская область) пожаловался, что он три месяца не может получить жизненно необходимое лекарство. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратурой области организована проверка по опубликованной на сайте URA.RU статье „Челябинец три месяца ждет жизненно необходимое лекарство“. В ходе проверки будет дана оценка действиям лечебного учреждения по своевременности направления заявки в орган исполнительной власти, а также минздраву области по обеспечению пациента лекарством», — заявили в прокуратуре.

Ранее онкобольной пожаловался, что лекарственный препарат Ибрутиниб был ему назначен в ноябре 2022 года. Все документы по словам мужчины были сданы по месту жительства в больницу Чебаркуля.

По его словам, документы были переправлены в региональный минздрав, где пообещали предоставить лекарство до конца года, а затем в январе. Но уже три месяца чебаркулец не получает никакого ответа от министерства здравоохранения области: телефоны не берут, на интернет-обращения не отвечают.

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Прокуратура региона проверит лечебное учреждение после статьи URA.RU, в которой онкологический больной из Чебаркуля (Челябинская область) пожаловался, что он три месяца не может получить жизненно необходимое лекарство. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Прокуратурой области организована проверка по опубликованной на сайте URA.RU статье „Челябинец три месяца ждет жизненно необходимое лекарство“. В ходе проверки будет дана оценка действиям лечебного учреждения по своевременности направления заявки в орган исполнительной власти, а также минздраву области по обеспечению пациента лекарством», — заявили в прокуратуре. Ранее онкобольной пожаловался, что лекарственный препарат Ибрутиниб был ему назначен в ноябре 2022 года. Все документы по словам мужчины были сданы по месту жительства в больницу Чебаркуля. По его словам, документы были переправлены в региональный минздрав, где пообещали предоставить лекарство до конца года, а затем в январе. Но уже три месяца чебаркулец не получает никакого ответа от министерства здравоохранения области: телефоны не берут, на интернет-обращения не отвечают.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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