Прокуратура проверит челябинскую больницу, где пациенту не давали важное лекарство

07 февраля 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

Мужчина три месяца не может получить жизненно необходимое лекарство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура региона проверит лечебное учреждение после статьи URA.RU, в которой онкологический больной из Чебаркуля (Челябинская область) пожаловался, что он три месяца не может получить жизненно необходимое лекарство. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Прокуратурой области организована проверка по опубликованной на сайте URA.RU статье „Челябинец три месяца ждет жизненно необходимое лекарство“. В ходе проверки будет дана оценка действиям лечебного учреждения по своевременности направления заявки в орган исполнительной власти, а также минздраву области по обеспечению пациента лекарством», — заявили в прокуратуре. Ранее онкобольной пожаловался, что лекарственный препарат Ибрутиниб был ему назначен в ноябре 2022 года. Все документы по словам мужчины были сданы по месту жительства в больницу Чебаркуля. По его словам, документы были переправлены в региональный минздрав, где пообещали предоставить лекарство до конца года, а затем в январе. Но уже три месяца чебаркулец не получает никакого ответа от министерства здравоохранения области: телефоны не берут, на интернет-обращения не отвечают.

Прокуратура региона проверит лечебное учреждение после статьи URA.RU, в которой онкологический больной из Чебаркуля (Челябинская область) пожаловался, что он три месяца не может получить жизненно необходимое лекарство. Об этом 7 февраля сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Прокуратурой области организована проверка по опубликованной на сайте URA.RU статье „Челябинец три месяца ждет жизненно необходимое лекарство“. В ходе проверки будет дана оценка действиям лечебного учреждения по своевременности направления заявки в орган исполнительной власти, а также минздраву области по обеспечению пациента лекарством», — заявили в прокуратуре. Ранее онкобольной пожаловался, что лекарственный препарат Ибрутиниб был ему назначен в ноябре 2022 года. Все документы по словам мужчины были сданы по месту жительства в больницу Чебаркуля. По его словам, документы были переправлены в региональный минздрав, где пообещали предоставить лекарство до конца года, а затем в январе. Но уже три месяца чебаркулец не получает никакого ответа от министерства здравоохранения области: телефоны не берут, на интернет-обращения не отвечают.