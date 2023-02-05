Челябинец три месяца ждет жизненно необходимое лекарство

Препарат для лечения онкозаболевания обещали выдать еще до конца 2022 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Чебаркуля Челябинской области три месяца ждет получения жизненно необходимого лекарства для борьбы с онкологией. Об этом сообщили в соцсетях.

«Просим помощи в получении жизненно необходимого лекарственного препарата ибрутиниб для онкобольного. Уже три месяца нет никакого ответа от министерства здравоохранения Челябинской области, телефоны не берут, на интернет-обращения не отвечают!» — говорится в сообщении группы «Текслер, помоги!» в соцсети «ВКонтакте».

Автор сообщения добавил, что препарат был назначен в ноябре 2022 года. Гематологом Челябинской областной больницы был выписан рецепт и все документы сданы по месту жительства в больницу Чебаркуля. По его словам, документы были переправлены в региональный минздрав, где пообещали предоставить лекарство до конца года, а затем в январе.

«Сотрудники чебаркульской больницы звонили в министерство, в управление по лекарственному обеспечению, но они в свою очередь на звонки не отвечают, а если удается оставить просьбу перезвонить по уточнению вопроса, то игнорируют. Больной уже три месяца живет на грани жизни и смерти!» — добавляет автор сообщения.

URA.RU направило запрос в минздрав Челябинской области. К моменту подготовки материала ответ на него не поступил.

Ранее стало известно, что центральная районная больница в Верхнеуральске отказалась предоставлять лекарственные препараты больным сахарным диабетом. По данным минздрава региона, в 2022 году по заявкам медорганизаций проведены закупки препаратов. Для обеспечения льготников имеются в наличии лекарственные препараты и тест-полоски.