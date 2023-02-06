В ХМАО назвали самую популярную профессию среди вахтовиков

«Авито»: самой популярной вахтовой профессией ХМАО стали водители

Чаще всего среди вахтовиков в регионе ищут водителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самой востребованной вахтовой профессией в ХМАО являются водители. На них приходится 23% всех предложений вахтовой работы в регионе. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Работа».

«На начало февраля на „Авито Работе“ в ХМАО представлен большой выбор вакансий для работы вахтовым методом — порядка 4 тысяч предложений. Чаще всего в регионе ищут водителей-вахтовиков — на них приходится 23% всех предложений, дальнобойщиков — 7%, сварщиков — 5%, и машинистов — 5%. Замыкают пятерку наиболее востребованных профессий с вахтой слесари — 4% от общего объема», — рассказал журналисту агентства руководитель по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков.

Средняя зарплата вахтовиков в ХМАО за прошлый месяц составляет 111 тысяч рублей. Это на 11% выше, чем в прошлом году. При этом больше всего денег предлагали альпинистам, гипсокартонщикам и комплектовщикам — от 217 до 250 тысяч рублей. «Самые высокооплачиваемые предложения в регионе на начало февраля — это машинист трубоукладчика на Восточно-Мессояхское месторождение (до 323 400 рублей), машинист копра (до 300 000 рублей) и водитель самосвала (до 250 000 рублей)», — уточняет Пучков.

Непосредственно в регионе вахтовиков чаще всего ищут на Самотлорское и Приобское месторождения. Причем кроме нефтяных специальностей, работодатели активно приглашают поваров, пекарей и кухонных работников.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителей ХМАО зовут на вахту самой дорогой рабочей профессии в регионе. Машинистам трубоукладчика были готовы платить от 161 до 323 тысяч рублей.