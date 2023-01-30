Жителей ХМАО зовут на вахту самой дорогой рабочей профессии в регионе

В ХМАО ищут машинистов на вахту с зарплатой более 300 тысяч рублей

31 января 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

За 60 смен работникам обещают заплатить 323 400 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО на вахту ищут машинистов трубоукладчика, которым готовы платить от 161 до 323 тысяч рублей. Ранее агентство рассказывало, что именно машинистам чаще всего предлагают высокую зарплату среди рабочих профессий в регионе. Объявление о наборе сотрудников опубликовали на сайте «Авито». «Машинист трубоукладчика, за 30 смен оплата 161 700 рублей, за 60 смен оплата 323 400 рублей. Компания предоставляет бесплатно без вычета 3-х разовое питание, проживание, спецодежду, билеты до месторождения и обратно, а также северную медкомиссию», — говорится в объявлении. Работодатель также обещает выплачивать еженедельные авансы. При этом самим сотрудникам необходимо иметь сертификат о вакцинации COVID-19, квалификационное удостоверение, а также трехлетний опыт работы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском автономном округе за январь упали зарплаты в ювелирной отрасли. В среднем работникам предлагают зарплату почти на шесть тысяч меньше, чем в прошлом году.

В ХМАО на вахту ищут машинистов трубоукладчика, которым готовы платить от 161 до 323 тысяч рублей. Ранее агентство рассказывало, что именно машинистам чаще всего предлагают высокую зарплату среди рабочих профессий в регионе. Объявление о наборе сотрудников опубликовали на сайте «Авито». «Машинист трубоукладчика, за 30 смен оплата 161 700 рублей, за 60 смен оплата 323 400 рублей. Компания предоставляет бесплатно без вычета 3-х разовое питание, проживание, спецодежду, билеты до месторождения и обратно, а также северную медкомиссию», — говорится в объявлении. Работодатель также обещает выплачивать еженедельные авансы. При этом самим сотрудникам необходимо иметь сертификат о вакцинации COVID-19, квалификационное удостоверение, а также трехлетний опыт работы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском автономном округе за январь упали зарплаты в ювелирной отрасли. В среднем работникам предлагают зарплату почти на шесть тысяч меньше, чем в прошлом году.