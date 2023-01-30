30 января 2023

Жителей ХМАО зовут на вахту самой дорогой рабочей профессии в регионе

В ХМАО ищут машинистов на вахту с зарплатой более 300 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы на Арбинских очистных сооружениях. Курган, трубопровод, ремонт труб, рабочие в касках, ремонт, арбинский водопровод, арбинка
За 60 смен работникам обещают заплатить 323 400 рублей Фото:

В ХМАО на вахту ищут машинистов трубоукладчика, которым готовы платить от 161 до 323 тысяч рублей. Ранее агентство рассказывало, что именно машинистам чаще всего предлагают высокую зарплату среди рабочих профессий в регионе. Объявление о наборе сотрудников опубликовали на сайте «Авито».

«Машинист трубоукладчика, за 30 смен оплата 161 700 рублей, за 60 смен оплата 323 400 рублей. Компания предоставляет бесплатно без вычета 3-х разовое питание, проживание, спецодежду, билеты до месторождения и обратно, а также северную медкомиссию», — говорится в объявлении.

Работодатель также обещает выплачивать еженедельные авансы. При этом самим сотрудникам необходимо иметь сертификат о вакцинации COVID-19, квалификационное удостоверение, а также трехлетний опыт работы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском автономном округе за январь упали зарплаты в ювелирной отрасли. В среднем работникам предлагают зарплату почти на шесть тысяч меньше, чем в прошлом году.

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В ХМАО на вахту ищут машинистов трубоукладчика, которым готовы платить от 161 до 323 тысяч рублей. Ранее агентство рассказывало, что именно машинистам чаще всего предлагают высокую зарплату среди рабочих профессий в регионе. Объявление о наборе сотрудников опубликовали на сайте «Авито». «Машинист трубоукладчика, за 30 смен оплата 161 700 рублей, за 60 смен оплата 323 400 рублей. Компания предоставляет бесплатно без вычета 3-х разовое питание, проживание, спецодежду, билеты до месторождения и обратно, а также северную медкомиссию», — говорится в объявлении. Работодатель также обещает выплачивать еженедельные авансы. При этом самим сотрудникам необходимо иметь сертификат о вакцинации COVID-19, квалификационное удостоверение, а также трехлетний опыт работы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийском автономном округе за январь упали зарплаты в ювелирной отрасли. В среднем работникам предлагают зарплату почти на шесть тысяч меньше, чем в прошлом году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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