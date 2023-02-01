Рыбачка из ХМАО рассказала о количестве рыбы в водоемах. Фото

Рыбачка из Сургута Юлия Рашитова поделилась фото улова отборных окуней

02 февраля 2023 в 04:00 Размер текста - 17 +

Юлия Рашитова рассказала, что рыбы в водоемах ХМАО достаточно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рыбачка из Сургута Юлия Рашитова сообщила любителям зимней рыбалки, что качественная рыба в водоемах ХМАО есть в достаточном количестве. В доказательство она опубликовала фото выловленных отборных окуней на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Съездила на рыбалку, рыба есть в хорошем размере и количестве. И это шикарно», — написала Юлия Рашитова в социальной сети. Ранее URA.RU рассказало, что рыбак из ХМАО Сергей Скоробогатько выловил на реке Обь огромных щук. Сама Юлия Рашитова на летней рыбалке заметила медвежьи следы, но не ушла с места клева.

Рыбачка из Сургута Юлия Рашитова сообщила любителям зимней рыбалки, что качественная рыба в водоемах ХМАО есть в достаточном количестве. В доказательство она опубликовала фото выловленных отборных окуней на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Съездила на рыбалку, рыба есть в хорошем размере и количестве. И это шикарно», — написала Юлия Рашитова в социальной сети. Ранее URA.RU рассказало, что рыбак из ХМАО Сергей Скоробогатько выловил на реке Обь огромных щук. Сама Юлия Рашитова на летней рыбалке заметила медвежьи следы, но не ушла с места клева.