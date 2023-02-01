01 февраля 2023

Рыбачка из ХМАО рассказала о количестве рыбы в водоемах. Фото

Рыбачка из Сургута Юлия Рашитова поделилась фото улова отборных окуней
© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Большой Кисегач и рыбалка. Челябинск, рыба, зима, зимняя рыбалка, окунь
Юлия Рашитова рассказала, что рыбы в водоемах ХМАО достаточно Фото:

Рыбачка из Сургута Юлия Рашитова сообщила любителям зимней рыбалки, что качественная рыба в водоемах ХМАО есть в достаточном количестве. В доказательство она опубликовала фото выловленных отборных окуней на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Съездила на рыбалку, рыба есть в хорошем размере и количестве. И это шикарно», — написала Юлия Рашитова в социальной сети.

Ранее URA.RU рассказало, что рыбак из ХМАО Сергей Скоробогатько выловил на реке Обь огромных щук. Сама Юлия Рашитова на летней рыбалке заметила медвежьи следы, но не ушла с места клева.

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Рыбачка из Сургута Юлия Рашитова сообщила любителям зимней рыбалки, что качественная рыба в водоемах ХМАО есть в достаточном количестве. В доказательство она опубликовала фото выловленных отборных окуней на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Съездила на рыбалку, рыба есть в хорошем размере и количестве. И это шикарно», — написала Юлия Рашитова в социальной сети. Ранее URA.RU рассказало, что рыбак из ХМАО Сергей Скоробогатько выловил на реке Обь огромных щук. Сама Юлия Рашитова на летней рыбалке заметила медвежьи следы, но не ушла с места клева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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