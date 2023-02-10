Екатеринбуржца, насмерть сбившего 11-летнюю девочку, отправили в колонию-поселение. Фото

10 февраля 2023 в 18:44 Размер текста - 17 +

Алексей Бельков будет отбывать наказание в колонии-поселении, а также выплатит родственникам погибшей девочки миллион рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Екатеринбуржца Алексея Белькова признали виновным в нарушении правил дорожного движении, из-за чего под колесами его автомобиля погибла 11-летняя девочка. Мужчину приговорили к лишению свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. «Чкаловский районный суд назначил Алексею Белькову наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 11 месяцев. Кроме того с осужденного взыскано в качестве компенсации морального вреда 1 млн рублей, а также в счет возмещения расходов на погребение 70 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре. Как установило следствие, в конце марта 2022 года Бельков за рулем BMW ехал по улице 2-я Новосибирская в сторону Эскадронной. Вместо разрешенных 60 км/час он двигался со скоростью 118 км/час, из-за чего не смог вовремя заметить выехавшую из-за угла Mazda. Чтобы уйти от столкновения, Бельков выехал на тротуар и сбил девочку, которая стояла на остановке. Ребенок погиб. Алексей Бельков признал вину и раскаялся в случившемся, на суде были его приемная дочь и жена Фото: прокуратура Свердловской области

Екатеринбуржца Алексея Белькова признали виновным в нарушении правил дорожного движении, из-за чего под колесами его автомобиля погибла 11-летняя девочка. Мужчину приговорили к лишению свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщили URA.RU в прокуратуре Свердловской области. «Чкаловский районный суд назначил Алексею Белькову наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 11 месяцев. Кроме того с осужденного взыскано в качестве компенсации морального вреда 1 млн рублей, а также в счет возмещения расходов на погребение 70 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре. Как установило следствие, в конце марта 2022 года Бельков за рулем BMW ехал по улице 2-я Новосибирская в сторону Эскадронной. Вместо разрешенных 60 км/час он двигался со скоростью 118 км/час, из-за чего не смог вовремя заметить выехавшую из-за угла Mazda. Чтобы уйти от столкновения, Бельков выехал на тротуар и сбил девочку, которая стояла на остановке. Ребенок погиб.