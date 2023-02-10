Путин наградил шестерых тюменцев медалями и почетными званиями

11 февраля 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

Владимир Путин наградил шесть жителей Тюменской области официальный сайт президента РФ Президент РФ Владимир Путин удостоил государственных наград шесть жителей Тюменской области. Об этом говорится в указе президента, опубликованном 11 февраля. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ II степени главу Уворовского муниципального района Тюменской области Саукова Леонида Николаевича. За активную общественную деятельность наградить Медалью ордена „За заслуги пред отечеством“ II степени Шляхту председателя Ишимского объединенного отделения Тюменского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов „Боевое братство‚Евгения Анатольевича‘, — говорится в указе президента. Кроме того, президент наградил медалями «За спасание погибавших» трех тюменских спасателей за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях. Почетной награды удостоены Ульянов Сергей Михайлович, начальник поисково-спасательной группы Тюменского поисково-спасательного отряда ГКУ «Тюменская областная служба экстренного реагирования», а также два спасателя — Чуйко Андрей Александрович и Ярославцев Александр Сергеевич. Также Путин присвоил почетное звание «Заслуженный экономист РФ» за заслуги в области экономики и финансов и многолетнюю добросовестную работу. Звание присвоено заместителю главы города Ишима, председателю Комитета Финансов администрации Кадушкиной Надежде Викторовне. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин удостоил государственных наград шесть жителей Тюменской области. Об этом говорится в указе президента, опубликованном 11 февраля. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить Медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ II степени главу Уворовского муниципального района Тюменской области Саукова Леонида Николаевича. За активную общественную деятельность наградить Медалью ордена „За заслуги пред отечеством“ II степени Шляхту председателя Ишимского объединенного отделения Тюменского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов „Боевое братство‚Евгения Анатольевича‘, — говорится в указе президента. Кроме того, президент наградил медалями «За спасание погибавших» трех тюменских спасателей за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях. Почетной награды удостоены Ульянов Сергей Михайлович, начальник поисково-спасательной группы Тюменского поисково-спасательного отряда ГКУ «Тюменская областная служба экстренного реагирования», а также два спасателя — Чуйко Андрей Александрович и Ярославцев Александр Сергеевич. Также Путин присвоил почетное звание «Заслуженный экономист РФ» за заслуги в области экономики и финансов и многолетнюю добросовестную работу. Звание присвоено заместителю главы города Ишима, председателю Комитета Финансов администрации Кадушкиной Надежде Викторовне.