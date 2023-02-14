СК начал проверку из-за ранения рабочего в Тюмени

Следственный комитет возбудил проверки из-за ранения тюменского рабочего в дрезине. Об этом сообщило межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
«Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям ответственных лиц», — сообщается в публикации ведомства.
Вечером 14 февраля работник железной дороги из Тюмени находился в дрезине, поднимающей рабочих к контактной сети. На ней он получил травму, после чего был экстренно доставлен в больницу. Там ему провели операцию.
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