14 февраля 2023
13 февраля 2023

СК начал проверку из-за ранения рабочего в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Дрезина-фест на Детской железной дороге. Екатеринбург, парк маяковского, детская железная дорога, узкоколейка, железная дорога
В мэрии Уватского района захотели лишить прописки местных кочевников Фото:

Следственный комитет возбудил проверки из-за ранения тюменского рабочего в дрезине. Об этом сообщило межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

«Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям ответственных лиц», — сообщается в публикации ведомства.

Вечером 14 февраля работник железной дороги из Тюмени находился в дрезине, поднимающей рабочих к контактной сети. На ней он получил травму, после чего был экстренно доставлен в больницу. Там ему провели операцию.

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Следственный комитет возбудил проверки из-за ранения тюменского рабочего в дрезине. Об этом сообщило межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. «Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям ответственных лиц», — сообщается в публикации ведомства. Вечером 14 февраля работник железной дороги из Тюмени находился в дрезине, поднимающей рабочих к контактной сети. На ней он получил травму, после чего был экстренно доставлен в больницу. Там ему провели операцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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