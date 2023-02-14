СК начал проверку из-за ранения рабочего в Тюмени

15 февраля 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

В мэрии Уватского района захотели лишить прописки местных кочевников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Следственный комитет возбудил проверки из-за ранения тюменского рабочего в дрезине. Об этом сообщило межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. «Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям ответственных лиц», — сообщается в публикации ведомства. Вечером 14 февраля работник железной дороги из Тюмени находился в дрезине, поднимающей рабочих к контактной сети. На ней он получил травму, после чего был экстренно доставлен в больницу. Там ему провели операцию.

Следственный комитет возбудил проверки из-за ранения тюменского рабочего в дрезине. Об этом сообщило межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. «Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям ответственных лиц», — сообщается в публикации ведомства. Вечером 14 февраля работник железной дороги из Тюмени находился в дрезине, поднимающей рабочих к контактной сети. На ней он получил травму, после чего был экстренно доставлен в больницу. Там ему провели операцию.