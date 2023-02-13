Пермячка жестоко убила мужчину во время застолья

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Пермячка нанесла несколько ударов ножом мужчине в грудь Фото:

Жительница Кунгура (Пермский край) убила сожителя своей подруги во время застолья. Во время распития алкоголя в общежитии между парой произошел конфликт и знакомая подруги нанесла несколько колотых ран мужчине ножом в грудь, говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю.

«Во время употребления алкоголя между сожителями произошел конфликт, в ходе которого подруга сожительницы, схватив нож, нанесла им удары 30-летнему потерпевшему в область груди, от которых он скончался на месте», — говорится на сайте. Преступление было совершено в комнате в общежитии, где проживал погибший.

Обвиняемую задержали полицейские и заключили под стражу, скоро дело рассмотрит суд. В отношении пермячки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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Жительница Кунгура (Пермский край) убила сожителя своей подруги во время застолья. Во время распития алкоголя в общежитии между парой произошел конфликт и знакомая подруги нанесла несколько колотых ран мужчине ножом в грудь, говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю. «Во время употребления алкоголя между сожителями произошел конфликт, в ходе которого подруга сожительницы, схватив нож, нанесла им удары 30-летнему потерпевшему в область груди, от которых он скончался на месте», — говорится на сайте. Преступление было совершено в комнате в общежитии, где проживал погибший. Обвиняемую задержали полицейские и заключили под стражу, скоро дело рассмотрит суд. В отношении пермячки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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