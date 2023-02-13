Пермячка жестоко убила мужчину во время застолья

Пермячка нанесла несколько ударов ножом мужчине в грудь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кунгура (Пермский край) убила сожителя своей подруги во время застолья. Во время распития алкоголя в общежитии между парой произошел конфликт и знакомая подруги нанесла несколько колотых ран мужчине ножом в грудь, говорится на сайте СУ СК по Пермскому краю.

«Во время употребления алкоголя между сожителями произошел конфликт, в ходе которого подруга сожительницы, схватив нож, нанесла им удары 30-летнему потерпевшему в область груди, от которых он скончался на месте», — говорится на сайте. Преступление было совершено в комнате в общежитии, где проживал погибший.

Обвиняемую задержали полицейские и заключили под стражу, скоро дело рассмотрит суд. В отношении пермячки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).