13 февраля 2023

Садовые участки под Челябинском затопило сточными водами аэропорта. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие Международного аэропорта Игорь Курчатов. Челябинск, аэропорт игорь курчатов
Аэропорт сбрасывал сточные воды с очистных сооружений на почву Фото:

Челябинское авиапредприятие заподозрили в причинении ущерба садовому товариществу «Аэропорт-2», участки которого затопило канализационными стоками. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, на место выехал челябинский транспортный прокурор.

«Садовые участки СНТ „Аэропорт-2“, используемые для личного подсобного хозяйства гражданами, затопило канализационными стоками. На место выехал челябинский транспортный прокурор. Установлено, что компания „Челябинское авиапредприятие“ сбрасывала сточные воды с очистных сооружений на почву», — сообщили в пресс-службе.

Ведомство сообщило, что предприятие также складировало отходы возле очистных сооружений. Прокурор вынес гендиректору представление об устранении нарушений. В отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления).

Корреспондент URA.RU пытался дозвониться до пресс-службы аэропорта. На звонок никто не ответил.

На место выехал челябинский транспортный прокурор Николай Кривегин
Фото:

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Челябинское авиапредприятие заподозрили в причинении ущерба садовому товариществу «Аэропорт-2», участки которого затопило канализационными стоками. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, на место выехал челябинский транспортный прокурор. «Садовые участки СНТ „Аэропорт-2“, используемые для личного подсобного хозяйства гражданами, затопило канализационными стоками. На место выехал челябинский транспортный прокурор. Установлено, что компания „Челябинское авиапредприятие“ сбрасывала сточные воды с очистных сооружений на почву», — сообщили в пресс-службе. Ведомство сообщило, что предприятие также складировало отходы возле очистных сооружений. Прокурор вынес гендиректору представление об устранении нарушений. В отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). Корреспондент URA.RU пытался дозвониться до пресс-службы аэропорта. На звонок никто не ответил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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