Садовые участки под Челябинском затопило сточными водами аэропорта. Фото, видео

14 февраля 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Аэропорт сбрасывал сточные воды с очистных сооружений на почву Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинское авиапредприятие заподозрили в причинении ущерба садовому товариществу «Аэропорт-2», участки которого затопило канализационными стоками. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, на место выехал челябинский транспортный прокурор. «Садовые участки СНТ „Аэропорт-2“, используемые для личного подсобного хозяйства гражданами, затопило канализационными стоками. На место выехал челябинский транспортный прокурор. Установлено, что компания „Челябинское авиапредприятие“ сбрасывала сточные воды с очистных сооружений на почву», — сообщили в пресс-службе. Ведомство сообщило, что предприятие также складировало отходы возле очистных сооружений. Прокурор вынес гендиректору представление об устранении нарушений. В отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). Корреспондент URA.RU пытался дозвониться до пресс-службы аэропорта. На звонок никто не ответил. На место выехал челябинский транспортный прокурор Николай Кривегин Фото: telegram-канал «Уральская транспортная прокуратура»

Челябинское авиапредприятие заподозрили в причинении ущерба садовому товариществу «Аэропорт-2», участки которого затопило канализационными стоками. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, на место выехал челябинский транспортный прокурор. «Садовые участки СНТ „Аэропорт-2“, используемые для личного подсобного хозяйства гражданами, затопило канализационными стоками. На место выехал челябинский транспортный прокурор. Установлено, что компания „Челябинское авиапредприятие“ сбрасывала сточные воды с очистных сооружений на почву», — сообщили в пресс-службе. Ведомство сообщило, что предприятие также складировало отходы возле очистных сооружений. Прокурор вынес гендиректору представление об устранении нарушений. В отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). Корреспондент URA.RU пытался дозвониться до пресс-службы аэропорта. На звонок никто не ответил.