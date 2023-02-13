Посылку собрали на пожертвования сотрудников таможни
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Сотрудники Челябинской таможни передали участникам СВО, а также мирным жителям Донецкой и Луганской народных республик, тепловые пушки и строительные инструменты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сотрудники челябинской таможни собрали защитникам и жителям Донецкой и Луганской республик груз. Они передали дизельные тепловые пушки, электродрели, шуруповерты, угловые шлифовальные машинки, наборы ручных инструментов», — сообщили в пресс-службе.
Все это приобретено на добровольные пожертвования сотрудников таможни. Ранее ведомство отправило в Донбасс 2,5 тонны продуктов.
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В посылке отправили тепловые пушки, электродрели, шуруповерты, шлифовальные машинки и ручные инструменты
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