13 февраля 2023

Челябинская таможня отправила в Донбасс тепловые пушки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция начальника таможни Михаила Пономарева. Челябинск, таможня, шеврон, таможенная служба, федеральная таможенная служба
Посылку собрали на пожертвования сотрудников таможни Фото:
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Сотрудники Челябинской таможни передали участникам СВО, а также мирным жителям Донецкой и Луганской народных республик, тепловые пушки и строительные инструменты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудники челябинской таможни собрали защитникам и жителям Донецкой и Луганской республик груз. Они передали дизельные тепловые пушки, электродрели, шуруповерты, угловые шлифовальные машинки, наборы ручных инструментов», — сообщили в пресс-службе.

Все это приобретено на добровольные пожертвования сотрудников таможни. Ранее ведомство отправило в Донбасс 2,5 тонны продуктов.

Челябинские таможенники активно принимаю участие в проекте «Все для Победы!»
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В посылке отправили тепловые пушки, электродрели, шуруповерты, шлифовальные машинки и ручные инструменты
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Сотрудники Челябинской таможни передали участникам СВО, а также мирным жителям Донецкой и Луганской народных республик, тепловые пушки и строительные инструменты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Сотрудники челябинской таможни собрали защитникам и жителям Донецкой и Луганской республик груз. Они передали дизельные тепловые пушки, электродрели, шуруповерты, угловые шлифовальные машинки, наборы ручных инструментов», — сообщили в пресс-службе. Все это приобретено на добровольные пожертвования сотрудников таможни. Ранее ведомство отправило в Донбасс 2,5 тонны продуктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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