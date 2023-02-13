Челябинская таможня отправила в Донбасс тепловые пушки. Фото

14 февраля 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Посылку собрали на пожертвования сотрудников таможни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сотрудники Челябинской таможни передали участникам СВО, а также мирным жителям Донецкой и Луганской народных республик, тепловые пушки и строительные инструменты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Сотрудники челябинской таможни собрали защитникам и жителям Донецкой и Луганской республик груз. Они передали дизельные тепловые пушки, электродрели, шуруповерты, угловые шлифовальные машинки, наборы ручных инструментов», — сообщили в пресс-службе. Все это приобретено на добровольные пожертвования сотрудников таможни. Ранее ведомство отправило в Донбасс 2,5 тонны продуктов. Челябинские таможенники активно принимаю участие в проекте «Все для Победы!» Фото: пресс-служба Челябинской таможник В посылке отправили тепловые пушки, электродрели, шуруповерты, шлифовальные машинки и ручные инструменты Фото: пресс-служба Челябинской таможни

Сотрудники Челябинской таможни передали участникам СВО, а также мирным жителям Донецкой и Луганской народных республик, тепловые пушки и строительные инструменты. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Сотрудники челябинской таможни собрали защитникам и жителям Донецкой и Луганской республик груз. Они передали дизельные тепловые пушки, электродрели, шуруповерты, угловые шлифовальные машинки, наборы ручных инструментов», — сообщили в пресс-службе. Все это приобретено на добровольные пожертвования сотрудников таможни. Ранее ведомство отправило в Донбасс 2,5 тонны продуктов.