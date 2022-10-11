Месяц назад челябинские таможенники уже отправляли помощь ДНР вместе с предприятиями области (фото из архива) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Почти 2,5 тонны продовольствия передали челябинские таможенники жителям Донецкой и Луганской народных республик РФ. Как пояснили 12 октября URA.RU в ведомстве, это уже вторая партия в рамках проекта «Все для победы!»

«В Донбасс отправили 2,4 тысячи пачек макаронных изделий и 1,2 тонны муки. Их приобрели на добровольные пожертвования сотрудников Уральского таможенного управления и Челябинской таможни. В сборе участвовали ветераны, действующие сотрудники и члены Молодежного совета таможни», — рассказал замначальника Челябинской таможни Сергей Лукин.

Месяц назад таможенники уже отправляли продукты на Донбасс вместе с гуманитарной помощью, собранной различными предприятиями области. Прибытие жизненно важного груза подтвердил командир одного из батальонов ДНР, поблагодарив челябинцев за поддержку.

Договоры о вхождении ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской области в состав РФ были подписаны 30 сентября. Им предшествовали референдумы на освобожденных территориях. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля в целях защиты от геноцида населения Донбасса.

Фото: пресс-служба Челябинской таможни

Фото: пресс-служба Челябинской таможни