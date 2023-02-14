Известный шеф-повар и ведущий кулинарного шоу проведет авторский ужин в Перми

Андрей Бова — известный шеф-повар Екатеринбурга и Москвы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Пермь приедет известный шеф-повар Екатеринбурга и Москвы, ведущий кулинарного шоу «Пять ужинов» на телеканале «Домашний» Андрей Бова. Он проведет гастрономический вечер в пермском ресторане A-CAFFE. Мероприятие анонсировали в соцсетях заведения.

«Дорогие друзья, 16 февраля состоится гастрономический вечер в ресторане A-CAFFE. Вас ждет паназиатский ужин от Андрея Бова с эксклюзивными позициями и напитками. Начало мероприятия — в 20:00», — указано в анонсе.

Андрей Бова родился и вырос в Москве. После школы поступил в Московский кулинарный техникум, затем прошел стажировку в ресторане отеля «Шератон палас». Бова работал в ресторане японской кухни «Сумосан», в «Храмее дракона». С 2008 по 2016 годы был бренд-шефом ресторанов «Ля Террасс» и «Дед Пихто», клубов «Блэк стар», «Фейс» и караоке «Истерика». А в 2016 году повар уехал жить в Екатеринбург и начал работать шеф-поваром ресторана «Барборис» в Ельцин Центре.

В 2019 году шеф-повар стал ведущим кулинарного шоу «Пять ужинов» на телеканале «Домашний». Там он рассказывает, как из привычных продуктов сделать шедевры.

Ранее URA.RU рассказывало, что традиционный кунгурский пряник стал основой десерта в элитном ресторане Перми. Блюдо включили в меню в рамках ежегодного фестиваля аутентичной уральской кухни ресторана.