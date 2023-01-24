Кунгурский пряник стал десертом в элитном пермском ресторане. Фото

25 января 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

Традиционный пряник подают с пломбиром из бородинского хлеба Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Традиционный пряник из Кунгура (Пермский край), который печется по старинному русскому рецепту, стал основой десерта в пермском ресторане Belka. Блюдо появилось в меню в рамках ежегодного фестиваля аутентичной уральской кухни ресторана. «Десерт — кунгурский пряник с начинкой из болотных ягод: брусники, клюквы и морошки. Подаем с пломбиром из бородинского хлеба с крошкой», — указано в меню. Кроме десерта из пряника, в меню фестиваля присутствуют сало из зеркального карпа на луковой шаньге с грибной ряженкой и голубцы из кудымкарского глухаря, зайца и фермерского теленка. Ежегодно ресторан проводит этот фестиваль, представляя блюда из местных продуктов, чтобы познакомить жителей и гостей региона с местной культурой и ее особенностями через призму гастрономии. Ранее URA.RU сообщало, что пермский пряничный завод наладил производство съедобных сувениров с элементами пермского звериного стиля. Это имбирные фигурные пряники с узнаваемыми символами региона. Так в меню выглядит блюдо «Кунгурский пряник с болотными ягодами и пломбиром из бородинского хлеба» Соцсети ресторана Belka

Традиционный пряник из Кунгура (Пермский край), который печется по старинному русскому рецепту, стал основой десерта в пермском ресторане Belka. Блюдо появилось в меню в рамках ежегодного фестиваля аутентичной уральской кухни ресторана. «Десерт — кунгурский пряник с начинкой из болотных ягод: брусники, клюквы и морошки. Подаем с пломбиром из бородинского хлеба с крошкой», — указано в меню. Кроме десерта из пряника, в меню фестиваля присутствуют сало из зеркального карпа на луковой шаньге с грибной ряженкой и голубцы из кудымкарского глухаря, зайца и фермерского теленка. Ежегодно ресторан проводит этот фестиваль, представляя блюда из местных продуктов, чтобы познакомить жителей и гостей региона с местной культурой и ее особенностями через призму гастрономии. Ранее URA.RU сообщало, что пермский пряничный завод наладил производство съедобных сувениров с элементами пермского звериного стиля. Это имбирные фигурные пряники с узнаваемыми символами региона.