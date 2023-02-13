Челябинская фирма по списанию долгов выдавала себя за команду губернатора. Фото

14 февраля 2023 в 17:58 Размер текста - 17 +

Телефонные номера компаний находились под заголовком «Команда Текслера» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске компания, оказывающая услуги по списанию долгов и оформлению банкротства, размещала свои объявления под заголовком «Команда Текслера». О том, что пять из шести указанных контактов вели к фирме «Начало», URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС. «„Начало“ и „Простое решение“ размещали на стенах многоквартирных домов объявления под заголовком „Команда Текслера“. Так они повышали надежность за счет фамилии губернатора Челябинской области. Компаниям выданы предупреждения», — уточнили в ведомстве. В объявлении были указаны также «Квадрат», «Росбанкрот», «Максимальная выгода», «Вы с нами», «Бизнес Юрист». Тем не менее все телефонные номера принадлежат фирме «Начало». Контакты компании вели к фирме «Начало» фото: Челябинское УФАС

В Челябинске компания, оказывающая услуги по списанию долгов и оформлению банкротства, размещала свои объявления под заголовком «Команда Текслера». О том, что пять из шести указанных контактов вели к фирме «Начало», URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС. «„Начало“ и „Простое решение“ размещали на стенах многоквартирных домов объявления под заголовком „Команда Текслера“. Так они повышали надежность за счет фамилии губернатора Челябинской области. Компаниям выданы предупреждения», — уточнили в ведомстве. В объявлении были указаны также «Квадрат», «Росбанкрот», «Максимальная выгода», «Вы с нами», «Бизнес Юрист». Тем не менее все телефонные номера принадлежат фирме «Начало».