13 февраля 2023

Челябинская фирма по списанию долгов выдавала себя за команду губернатора. Фото

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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, разговор по телефону, сотовый телефон, телефонный разговор, телефонный звонок
Телефонные номера компаний находились под заголовком «Команда Текслера» Фото:

В Челябинске компания, оказывающая услуги по списанию долгов и оформлению банкротства, размещала свои объявления под заголовком «Команда Текслера». О том, что пять из шести указанных контактов вели к фирме «Начало», URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.

«„Начало“ и „Простое решение“ размещали на стенах многоквартирных домов объявления под заголовком „Команда Текслера“. Так они повышали надежность за счет фамилии губернатора Челябинской области. Компаниям выданы предупреждения», — уточнили в ведомстве.

В объявлении были указаны также «Квадрат», «Росбанкрот», «Максимальная выгода», «Вы с нами», «Бизнес Юрист». Тем не менее все телефонные номера принадлежат фирме «Начало».

Контакты компании вели к фирме «Начало»

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В Челябинске компания, оказывающая услуги по списанию долгов и оформлению банкротства, размещала свои объявления под заголовком «Команда Текслера». О том, что пять из шести указанных контактов вели к фирме «Начало», URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС. «„Начало“ и „Простое решение“ размещали на стенах многоквартирных домов объявления под заголовком „Команда Текслера“. Так они повышали надежность за счет фамилии губернатора Челябинской области. Компаниям выданы предупреждения», — уточнили в ведомстве. В объявлении были указаны также «Квадрат», «Росбанкрот», «Максимальная выгода», «Вы с нами», «Бизнес Юрист». Тем не менее все телефонные номера принадлежат фирме «Начало».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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