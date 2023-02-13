В Челябинске компания, оказывающая услуги по списанию долгов и оформлению банкротства, размещала свои объявления под заголовком «Команда Текслера». О том, что пять из шести указанных контактов вели к фирме «Начало», URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского УФАС.
«„Начало“ и „Простое решение“ размещали на стенах многоквартирных домов объявления под заголовком „Команда Текслера“. Так они повышали надежность за счет фамилии губернатора Челябинской области. Компаниям выданы предупреждения», — уточнили в ведомстве.
В объявлении были указаны также «Квадрат», «Росбанкрот», «Максимальная выгода», «Вы с нами», «Бизнес Юрист». Тем не менее все телефонные номера принадлежат фирме «Начало».
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