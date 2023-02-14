Rutube запустил шоу «Все не так», разоблачающее фейки

14 февраля 2023 в 21:50 Размер текста - 17 +

Ведущий нового шоу «Все не так» Андрей Лобачевский заявил, что люди склонны много принимать на веру Фото: Размик Закарян © URA.RU На rutube-канале «Лаборатория науки и знаний» выходит новое научно-популярное шоу «Все не так». Оно направлено на разоблачение распространенных заблуждений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе RUTUBE. «Люди часто легко принимают на веру чужие истины, потому что не успевают фильтровать информацию. Поэтому в шоу „Все не так“ мы будем ставить под сомнение не только мнение большинства, но и собственные убеждения, и проверять, насколько они логичны, обоснованны и непредвзяты», — заявил ведущий шоу Андрей Лобачевский. В эпоху цифровой революции, когда человек имеет доступ к информации обо всем на свете, появляется запрос на ее верификацию. Многие кажущиеся людям привычными убеждения оказываются выдумками. В первом эпизоде ведущий Андрей Лобачевский разобрал популярные мифы о жизни древних людей: к примеру, он опроверг информацию о том, что они жили в пещерах. В финале выпуска ведущий провел физико-химический эксперимент, доказывающий возможность горения огня по направлению вниз. Первый эпизод шоу вышел 14 февраля. Выпуски будут выходить каждый вторник.

На rutube-канале «Лаборатория науки и знаний» выходит новое научно-популярное шоу «Все не так». Оно направлено на разоблачение распространенных заблуждений. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе RUTUBE. «Люди часто легко принимают на веру чужие истины, потому что не успевают фильтровать информацию. Поэтому в шоу „Все не так“ мы будем ставить под сомнение не только мнение большинства, но и собственные убеждения, и проверять, насколько они логичны, обоснованны и непредвзяты», — заявил ведущий шоу Андрей Лобачевский. В эпоху цифровой революции, когда человек имеет доступ к информации обо всем на свете, появляется запрос на ее верификацию. Многие кажущиеся людям привычными убеждения оказываются выдумками. В первом эпизоде ведущий Андрей Лобачевский разобрал популярные мифы о жизни древних людей: к примеру, он опроверг информацию о том, что они жили в пещерах. В финале выпуска ведущий провел физико-химический эксперимент, доказывающий возможность горения огня по направлению вниз. Первый эпизод шоу вышел 14 февраля. Выпуски будут выходить каждый вторник.