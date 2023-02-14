Проукраинские власти Херсона запретили все камеры, пытаясь скрыть происходящее в городе

Назначенные Киевом власти Херсона ввели запрет снимать происходящее в городе

15 февраля 2023 в 01:33 Размер текста - 17 +

В Херсонской области запрещено использовать видеорегистраторы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Назначенные Киевом власти Херсона ввели запрет фото и видеосъемки на территории. В городе не разрешается также использовать видеорегистраторы в машинах. Об этом сообщили местные политики. «На территории Херсонской городской территориальной общины введен запрет на фото-, видеофиксацию, использование видеорегистраторов на транспортных средствах. На дорогах общего пользования, объектах общего назначения, объектах инфраструктуры, блокпостах, укреплениях, в местах расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей», — уточняется на странице подконтрольного Киеву горсовета Херсона в социальной сети Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО) по защите мирного населения Донбасса. Согласно сообщению президента РФ Владимира Путина, основными задачами являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Херсонская область вместе с Запорожской, а также Донецкой и Луганской народными республиками вошли в состав России по итогам референдумов, которые прошли с 23 по 27 сентября. Соответствующий договор с главами этих территорий подписал президент РФ.

Назначенные Киевом власти Херсона ввели запрет фото и видеосъемки на территории. В городе не разрешается также использовать видеорегистраторы в машинах. Об этом сообщили местные политики. «На территории Херсонской городской территориальной общины введен запрет на фото-, видеофиксацию, использование видеорегистраторов на транспортных средствах. На дорогах общего пользования, объектах общего назначения, объектах инфраструктуры, блокпостах, укреплениях, в местах расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей», — уточняется на странице подконтрольного Киеву горсовета Херсона в социальной сети Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО) по защите мирного населения Донбасса. Согласно сообщению президента РФ Владимира Путина, основными задачами являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Херсонская область вместе с Запорожской, а также Донецкой и Луганской народными республиками вошли в состав России по итогам референдумов, которые прошли с 23 по 27 сентября. Соответствующий договор с главами этих территорий подписал президент РФ.