Проукраинские власти Херсона запретили все камеры, пытаясь скрыть происходящее в городе

Назначенные Киевом власти Херсона ввели запрет фото и видеосъемки на территории. В городе не разрешается также использовать видеорегистраторы в машинах. Об этом сообщили местные политики.
«На территории Херсонской городской территориальной общины введен запрет на фото-, видеофиксацию, использование видеорегистраторов на транспортных средствах. На дорогах общего пользования, объектах общего назначения, объектах инфраструктуры, блокпостах, укреплениях, в местах расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей», — уточняется на странице подконтрольного Киеву горсовета Херсона в социальной сети Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО) по защите мирного населения Донбасса. Согласно сообщению президента РФ Владимира Путина, основными задачами являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Херсонская область вместе с Запорожской, а также Донецкой и Луганской народными республиками вошли в состав России по итогам референдумов, которые прошли с 23 по 27 сентября. Соответствующий договор с главами этих территорий подписал президент РФ.
Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.