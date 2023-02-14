14 февраля 2023

Проукраинские власти Херсона запретили все камеры, пытаясь скрыть происходящее в городе

Назначенные Киевом власти Херсона ввели запрет снимать происходящее в городе
© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи. Курган, видеорегистратор, фельдшер, машина скорой помощи
В Херсонской области запрещено использовать видеорегистраторы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Назначенные Киевом власти Херсона ввели запрет фото и видеосъемки на территории. В городе не разрешается также использовать видеорегистраторы в машинах. Об этом сообщили местные политики.

«На территории Херсонской городской территориальной общины введен запрет на фото-, видеофиксацию, использование видеорегистраторов на транспортных средствах. На дорогах общего пользования, объектах общего назначения, объектах инфраструктуры, блокпостах, укреплениях, в местах расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей», — уточняется на странице подконтрольного Киеву горсовета Херсона в социальной сети Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО) по защите мирного населения Донбасса. Согласно сообщению президента РФ Владимира Путина, основными задачами являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Херсонская область вместе с Запорожской, а также Донецкой и Луганской народными республиками вошли в состав России по итогам референдумов, которые прошли с 23 по 27 сентября. Соответствующий договор с главами этих территорий подписал президент РФ.

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Назначенные Киевом власти Херсона ввели запрет фото и видеосъемки на территории. В городе не разрешается также использовать видеорегистраторы в машинах. Об этом сообщили местные политики. «На территории Херсонской городской территориальной общины введен запрет на фото-, видеофиксацию, использование видеорегистраторов на транспортных средствах. На дорогах общего пользования, объектах общего назначения, объектах инфраструктуры, блокпостах, укреплениях, в местах расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей», — уточняется на странице подконтрольного Киеву горсовета Херсона в социальной сети Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО) по защите мирного населения Донбасса. Согласно сообщению президента РФ Владимира Путина, основными задачами являются демилитаризация и денацификация киевского режима. Херсонская область вместе с Запорожской, а также Донецкой и Луганской народными республиками вошли в состав России по итогам референдумов, которые прошли с 23 по 27 сентября. Соответствующий договор с главами этих территорий подписал президент РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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