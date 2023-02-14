14 февраля 2023

В Курганской области похолодает до -31 градуса

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Курган, мороз, холод
Морозная погода ожидается 16 февраля Фото:

В Курганской области 16 февраля местами похолодает до -31 градуса. Даная информация размещена на сайте областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Прогноз погоды по Курганской области. 16.02.2023, ночь: -21, -26 градусов, при прояснении до -31 градуса», — указано в сообщении. Днем 16 февраля температура воздуха может понизиться до -15 градусов. Скорость ветра в этот день может достичь семи метров в секунду.

Уточняется, что 17 и 18 февраля температура воздуха будет постепенно повышаться. Ожидается, что днем 18 февраля температура воздуха может подняться до -6 градусов. Также в этот день может пройти небольшой снег. Скорость ветра в эти дни может подняться до восьми метров в секунду.

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В Курганской области 16 февраля местами похолодает до -31 градуса. Даная информация размещена на сайте областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «Прогноз погоды по Курганской области. 16.02.2023, ночь: -21, -26 градусов, при прояснении до -31 градуса», — указано в сообщении. Днем 16 февраля температура воздуха может понизиться до -15 градусов. Скорость ветра в этот день может достичь семи метров в секунду. Уточняется, что 17 и 18 февраля температура воздуха будет постепенно повышаться. Ожидается, что днем 18 февраля температура воздуха может подняться до -6 градусов. Также в этот день может пройти небольшой снег. Скорость ветра в эти дни может подняться до восьми метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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