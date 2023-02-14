В Курганской области похолодает до -31 градуса

Морозная погода ожидается 16 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 16 февраля местами похолодает до -31 градуса. Даная информация размещена на сайте областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Прогноз погоды по Курганской области. 16.02.2023, ночь: -21, -26 градусов, при прояснении до -31 градуса», — указано в сообщении. Днем 16 февраля температура воздуха может понизиться до -15 градусов. Скорость ветра в этот день может достичь семи метров в секунду.

Уточняется, что 17 и 18 февраля температура воздуха будет постепенно повышаться. Ожидается, что днем 18 февраля температура воздуха может подняться до -6 градусов. Также в этот день может пройти небольшой снег. Скорость ветра в эти дни может подняться до восьми метров в секунду.