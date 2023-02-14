14 февраля 2023

Челябинский губернатор запускает новый региональный проект

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Алексей Текслер на церемонии награждения победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2021 году. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер заявляет, что проект позволит ликвидировать в регионе свалки Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание президиума регионального политсовета «Единая Россия». Как секретарь челябинской партии он предложил создать в области новый проект «Генеральная уборка 74».

«Важно вовлечь в проект „Генеральная уборка 74“ максимальное число партийцев, включая депутатов различных уровней. Нужно создать работающий механизм общественного мониторинга уже ликвидированных свалок, чтобы они не возникали вновь, а также обеспечить контроль за ликвидацией оставшихся», — заявил Текслер.

Региональным координатором проекта назначили замгубернатора Александра Козлова. Для его реализации также будет создан общественный совет с участием активистов и экспертов. До 1 марта координаторы проекта разработают и территориально закрепят все выявленные свалки, и их поставят под контроль депутатов-единороссов.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание президиума регионального политсовета «Единая Россия». Как секретарь челябинской партии он предложил создать в области новый проект «Генеральная уборка 74». «Важно вовлечь в проект „Генеральная уборка 74“ максимальное число партийцев, включая депутатов различных уровней. Нужно создать работающий механизм общественного мониторинга уже ликвидированных свалок, чтобы они не возникали вновь, а также обеспечить контроль за ликвидацией оставшихся», — заявил Текслер. Региональным координатором проекта назначили замгубернатора Александра Козлова. Для его реализации также будет создан общественный совет с участием активистов и экспертов. До 1 марта координаторы проекта разработают и территориально закрепят все выявленные свалки, и их поставят под контроль депутатов-единороссов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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