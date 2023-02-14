Челябинский губернатор запускает новый региональный проект

15 февраля 2023 в 18:23 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер заявляет, что проект позволит ликвидировать в регионе свалки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание президиума регионального политсовета «Единая Россия». Как секретарь челябинской партии он предложил создать в области новый проект «Генеральная уборка 74». «Важно вовлечь в проект „Генеральная уборка 74“ максимальное число партийцев, включая депутатов различных уровней. Нужно создать работающий механизм общественного мониторинга уже ликвидированных свалок, чтобы они не возникали вновь, а также обеспечить контроль за ликвидацией оставшихся», — заявил Текслер. Региональным координатором проекта назначили замгубернатора Александра Козлова. Для его реализации также будет создан общественный совет с участием активистов и экспертов. До 1 марта координаторы проекта разработают и территориально закрепят все выявленные свалки, и их поставят под контроль депутатов-единороссов.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание президиума регионального политсовета «Единая Россия». Как секретарь челябинской партии он предложил создать в области новый проект «Генеральная уборка 74». «Важно вовлечь в проект „Генеральная уборка 74“ максимальное число партийцев, включая депутатов различных уровней. Нужно создать работающий механизм общественного мониторинга уже ликвидированных свалок, чтобы они не возникали вновь, а также обеспечить контроль за ликвидацией оставшихся», — заявил Текслер. Региональным координатором проекта назначили замгубернатора Александра Козлова. Для его реализации также будет создан общественный совет с участием активистов и экспертов. До 1 марта координаторы проекта разработают и территориально закрепят все выявленные свалки, и их поставят под контроль депутатов-единороссов.